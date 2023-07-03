moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

假冒名嘴騙案增 券商擬手機App加入警防騙宣傳 商罪科晤業界表關注

標籤：經濟

【明報專訊】近期投資騙案有上升趨勢，其中有關假冒股評人在社交媒體平台，誘使投資者買入股票行騙個案，更顯著增加，已引起警方關注。有證券界透露，警方商業罪案調查科近日曾與業界溝通，分享對證券詐騙案趨增的關注。消息指，警方與證監正聯絡一些散戶基礎較多的經紀平台，研究如何加強防騙信息；有券商亦擬在手機應用程式（App）或供客戶落單的系統上，刊登警方有關防止證券詐騙的宣傳信息，提醒股民避免受騙。

據了解，證監會6月中曾與業界交流，其中一個議題是有關投資騙案，警方商罪科亦有列席向業界講解，並提到有關假冒股評人在社交平台誘使他人買股票的個案顯著增加。警方近日亦特別提醒券商留意有關趨勢，並呼籲券商如有懷疑假冒個案，盡早聯絡警方。有券商會後與警方商罪科跟進溝通，並考慮在手機應用程式或供客戶落單的系統上，刊登有關防止證券詐騙的宣傳。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，近日有券商考慮在手機應用程式或網站等平台，加入證券防騙宣傳的通知，以回應警方的關注。商會成員普遍反應對此並不抗拒，亦認同相關做法，因為近期有關電話信息投資騙案嚴重，券商都不想客戶受騙。但具體防騙宣傳內容及細節等，仍要進一步了解及商討。

首4月投資騙案涉7.8億

有業界就指，不少投資騙案均從券商的平台下手，尤其是散戶眾多的網絡券商，故警方希望加強防騙宣傳工作，以收成效。消息指，警方與證監會正聯絡一些散戶基礎較大的大型網上經紀的社交平台，研究如何加強防證券詐騙信息，其中包括富途證券旗下富途牛牛。

富途發言人接受查詢時未正面回應有否與警方進行討論，只表示一直有透過網站、應用程式等不同渠道，恒常刊登有關反詐騙教育內容，並會不時更新，提醒市民勿墮詐騙陷阱。

根據警方最新數據，今年首5個月整體罪案數字達3.5萬宗，按年上升1.04萬宗，主要因為詐騙案急增。單是今年首4月，投資騙案涉及共7.8億港元，而大部分騙徒透過社交媒體信息接觸受害人。

郭思治屢遭冒充 冀警加快執法

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，假冒他名字在社交平台誘使他人買股票情况，已持續數年，但近期情况嚴重，「在facebook每日有幾個，有時甚至有十多二十個冒充我的假帳號，話我開投資群組，邀請人加入，不知情的人士誤信，買入一些本港股票，之後股價大跌。騙徒利用漁翁撒網方法，只要有一個人肯信，就已獲利」。他重申，自己沒有公開的投資群組，並已就冒認事件向警方備案兩次。他亦知悉已有受害者人報警，希望警方能加快執法及調查，盡快將騙徒繩之以法。

明報記者

其他報道

海爾金盈減持中金A股近3523萬股 套現11.76億人幣  

世茂︰成功與東涌酒店項目貸款人就重組現有項目貸款訂最終協議

華僑銀行統一品牌 華僑永亨銀行更名為華僑銀行

港府在港交所持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商

港5月零售按年升18.4% 遜預期

恒指收市升390點 科指升3.6% 見一個月最大升幅 成交增10%

胡錫進：第一筆股票已錄盈利 渴望贏不想經歷「韭菜之旅」

AGBA旗下環一與匯豐人壽達成合作協議 分銷匯萃保障相連保險

文心一言App上架AppStore 百度曾起訴蘋果「盜版App氾濫」

戶戶送調查：一半外賣員有全職工作

電視廣播曾漲逾8% TVB料最快本周開始裁員 涉新聞及資訊部

恒指公司：恒指第二季季檢結果將於8月18日公布

吉利汽車旗下極氪6月交付量按年增147%

蘋果據報將大削Vision Pro產量

中銀香港完成數字人民幣沙盒試驗

恒指半日升327點 科指升3.2% 北水轉流出 雙櫃台股佔大市成交0.08%

匯豐廖宜建：匯豐不一定跟隨美國加息 亦不會先於美國加息

瑞銀據報避免使用瑞信提供的100億美元擔保

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近三周低

微軟Bing：將繼續為加拿大用戶提供新聞連結

Twitter宣布限制用戶閱讀帖子數量 阻止AI公司大量獲取數據

財新中國6月製造業PMI跌至50.5 仍勝預期

Pimco：為全球經濟「更硬的著陸」做準備