因應各博企將公布第二季業績數據，瑞信相信，業界將於濠賭股刋發數據前兩周，會陸續提升盈利預測。市場更預期，澳門的中場博彩收入，已回復至疫情前的100%甚至110%。儘管博彩收入數據正面，但是在投資者顧慮內地宏觀經濟及消費下，致未能夠反映。該行認為，現價未能夠反映濠賭股的基本因素。

摩根士丹利的報告指，澳門的賭收數據低過預期。瑞銀則認為，澳門賭收符合預期。濠賭股今日股價全面上升，升幅最多為美高梅中國（2282），全日升6.3%。除此之外，周邊的衛星場股升幅更厲害，勵駿（1680）單日大升12.5%；匯彩（1180）則升6.96%。

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