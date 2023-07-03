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友邦保險今斥1.3億回購164萬股

友邦保險（1299）公告，今日於市場回購163.9萬股，涉資1.32億元，每股回購價格介乎79.75元至81.2元。

年內友邦共回購約5162萬股。

友邦今日收報81元，升2.4%。

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