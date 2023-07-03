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拉夏貝爾旗下資產下月起於淘寶網公開司法拍賣

拉夏貝爾（6116）公布，從淘寶網公開信息獲悉，根據上海市徐匯區人民法院有關《執行裁定書》，公司全資子公司拉夏天津所持有，位於天津市西青區的不動產，將於今年8月8日至10月7日在「淘寶網」上進行公開網絡司法變賣。

有關不動產曾於今年二月及五月，在「淘寶網」進行司法拍賣，但因無人出價而流拍。

拉夏天津已將不動產為公司在中國光大漕河涇的貸款提供抵押，且不動產已被法院查封。若不動產被司法變賣全部成交，可能會對公司本期利潤或期後利潤產生一定影響，最終影響將以實際變賣進展及年度審計結果為

準。

 今次變賣事項尚在公示階段，後續可能將涉及競買、繳款、法院裁定、辦理資產變更等環節，變賣結果尚存在不確定性。公司將密切關注後續進展情況，並根據規定及時披露。

另外，公司自今年6月1日至30日，累計新增訴訟案件有3宗，新增訴訟涉案金額約180萬元人民幣。

截至今年6月30日，公司累計涉及未審結或未調解訴訟案件有22宗，未決訴訟案件涉案金額約為9.1億元人民幣。截至6月30日，集團共有103個銀行賬戶被凍結，涉及金額約為0.24億元人民幣。

公司於今年2月7日起停牌，並將繼續暫停。

拉夏貝爾曾擁有近萬家門店，曾被譽為「中國ZARA」。拉夏貝爾2014年於香港聯交所上市，三年後在上交所上市，是中國首家同時在香港和上海上市的服裝公司。