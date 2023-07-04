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美股無視經濟數據 創至少半年收市高 道指升10點 美債息上升

美國製造業活動連續第八個月萎縮，跌至三年多來最低水平，美股無視經濟數據預警，在「獨立日」假期前夕的低迷交易中，創至少半年收市高。美債息上升見3個月收市新高，債息倒掛個別發展。

道瓊斯工業平均指數收漲10點，升幅0.04%，報34418點。標普500指數收漲5點，升幅0.12%，報4455點。納斯達克綜合指數收漲28點，或0.21%，報13816點。

高盛升1.26%，報326.61美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而麥當勞跌1.2%，報294.84元，拖累道指23點。

科技股方面，蘋果收市報192.46元，跌0.77%，谷歌母公司Alphabet收市報119.9元，升0.16%，亞馬遜收市報130.22元，跌0.1%，Facebook收市報286.02元，跌0.33%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報460點。德國DAX指數收跌0.42%，報16081點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7386點；英國富時100指數收跌0.06%，報7527點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.13%，報6696點。

美國2年期債息曾升最多1.34%，高見4.961厘，是3月9日5.0616厘後最高。收市報4.9358厘，是3月8日後收市新高，當日報5.0701厘。連升3日，累計升0.226厘，對上一次連升3日是5月16日。

美國10年期債息曾升最多0.72%，高見3.8643厘，是6月30日3.8877厘後最高。收市報3.8545厘，是3月9日後收市新高，當日報3.9032厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至110.841基點，是3月8日110.917基點後最闊。收市報108.548基點，是3月8日後收市最闊。連續4日擴闊，累計8.983基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至144.965基點，是6月20日142.794基點後最窄。收市報147.181基點，是6月13日後收市最窄。

道指曾升最多0.17%，高見34465.6點，是6月30日34467.35點後最高。收市報34418.47點，是2022年12月2日後收市新高，當日報34429.88點。連升3日，累計升565.81點，對上一次連升3日是6月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月8日。

標指曾升最多0.14%，高見4456.46點，是6月30日4458.48點後最高。收市報4455.59點，是2022年4月20日後收市新高，當日報4459.45點。連升3日，累計升78.73點，對上一次連升3日是6月12日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是1月26日。

納指曾升最多0.37%，高見13839.09點，是6月16日13864.06點後最高。收市報13816.77點，是2022年4月7日後收市新高，當日報13897.3點。連升2日，累計升225.44點，對上一次連升2日是6月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月28日。

 

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