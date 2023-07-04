個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.27%，折合報337.08元；阿里巴巴（9988）跌1.47%，折合報82.32元；美團（3690）升0.12%，折合報126.55元；匯控（0005）升1.03%，折合報62.59元；建行（0939）跌0.55%，折合報5.09元。

道期現升0.017%；標期現跌0.03%；納期現跌0.1%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.23%。

VIX指數隔晚跌0.14%或0.02點，報13.57點。

紐油現升0.32%或0.22美元，報70.02美元；布油現升0.26%或0.19美元，報74.85美元；金價現跌0%或0.1美元，報1921.54美元；LME 銅期貨隔晚升0.99%或82.5美元，報8398美元。美國10年期債無變動，報3.8545厘。

今日焦點股份可留意：

小鵬汽車（9868）6月交付量按月升15%。

英皇國際（0163）售北角健威坊商場，淨套現逾11.3億。

拉夏貝爾（6116）旗下資產下月起於淘寶網公開司法拍賣。

中遠海控（1919）發盈警料上半年盈利倒退近75%。

友邦保險（1299）今斥1.3億回購164萬股。

包浩斯（0483）上季香港同店銷售微升1%。

疫情減退，小黃鴨德盈（2250）加強實體市場推廣活動。

華寶國際（0336）：當局已取消主席朱林瑤監視居住，已復工。

融創中國（1918）︰合作開發商轉讓肇慶項目45%以解決債權債務問題。

瑞信料澳門中場賭收百分百回復至疫情前。

海通國際（0665）巨虧後，母企空降宋世浩任聯席行政總裁。

復宏漢霖（2696）料首度錄得中期盈利，惟擱置A股上市計劃。

港府在港交所（0388）持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商。

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