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恒指低開17點 科指跌0.4% 網易升1.5%創52周高

恒指今早低開17點或0.1%，報19289點，大市成交金額32億元；國指今早低開15點或0.24%，報6575點。恒生科技指數開市報4037點，跌0.42%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為5.65%，下跌為4.73%，無升跌為89.61%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、美團（3690）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，38隻下跌，17隻無升跌。網易（9999）升1.55%，報157.4元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.23%，報32.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，14隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）創52周高，見157.4元，開市報157.4元，升1.55%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報55.6元，跌4.55%。

恒指續低於20天線(19321.64點)。科指續高於100天線(4025.73點)、250天線(4025.56點)。

小鵬汽車（9868）6月交付量按月升15%。收報55.6元，跌4.55%。

英皇國際（0163）售北角健威坊商場，淨套現逾11.3億。收報0.52元，無升跌。

拉夏貝爾（6116）旗下資產下月起於淘寶網公開司法拍賣。停牌。

中遠海控（1919）發盈警料上半年盈利倒退近75%。收報7.65元，升3.38%。

友邦保險（1299）今斥1.3億回購164萬股。收報80.95元，跌0.06%。

包浩斯（0483）上季香港同店銷售微升1%。收報0.56元，無升跌。

疫情減退，小黃鴨德盈（2250）加強實體市場推廣活動。收報1.3元，無升跌。

華寶國際（0336）：當局已取消主席朱林瑤監視居住，已復工。收報3.33元，升14.83%。

融創中國（1918）︰合作開發商轉讓肇慶項目45%以解決債權債務問題。收報1.41元，無升跌。

瑞信料澳門中場賭收百分百回復至疫情前。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.61元，無升跌。美高梅中國（2282）收報9.71元，無升跌。澳博（0880）收報3.47元，無升跌。永利澳門（1128）收報7.42元，無升跌。銀河娛樂（0027）收報51.7元，無升跌。金沙中國（1928）收報27.8元，跌0.36%。

海通國際（0665）巨虧後，母企空降宋世浩任聯席行政總裁。收報0.68元，無升跌。

復宏漢霖（2696）料首度錄得中期盈利，惟擱置A股上市計劃。收報12.78元，升13.3%。

港府在港交所（0388）持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商。收報302元，升0.6%。

破頂股表現

破頂股包括，伊泰（3948）創52周高，見17.28元，開市報17.28元，升0.12%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.28元，開市報17.28元，升0.12%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元；安碩印度（2836）創52周高，見36元，開市報36元，升1.12%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見157.4元，開市報157.4元，升1.55%；匯控（0005）創52周高，見62元，開市報62元，升0.08%；。

異動股

上升異動股，包括，瑩嵐集團（1162）開市報0.17元，升14.86%；華寶國際（0336）開市報3.33元，升14.83%；國能國際資產（0918）開市報0.285元，升14%；復宏漢霖（2696）開市報12.78元，升13.3%；帝王實業控股（1950）開市報0.56元，升13.13%；PLATT NERA（1949）開市報0.248元，升12.22%；香港生力啤（0236）開市報0.76元，升10.14%；縱橫遊（8069）開市報0.146元，升8.15%；環亞國際醫療集團（1143）開市報2.38元，升7.69%；天機控股（1520）開市報0.19元，升5.56%。

下跌異動股，包括，交行（3328）開市報4.8元，跌7.69%；麗珠醫藥（1513）開市報25.9元，跌6.16%；千盛集團控股（8475）開市報0.32元，跌5.88%；小鵬（9868）開市報55.6元，跌4.55%；中通快遞（2057）開市報192元，跌4.29%；國農金融投資（8120）開市報0.135元，跌4.26%；百利達集團控股（8179）開市報0.168元，跌4%。

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