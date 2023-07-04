恒指今早低開17點或0.1%，報19289點，大市成交金額32億元；國指今早低開15點或0.24%，報6575點。恒生科技指數開市報4037點，跌0.42%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為5.65%，下跌為4.73%，無升跌為89.61%。