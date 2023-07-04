港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌9日，跌0.29點子至4.92881%，是6月15日後最低，當日報4.74964%。對上一次連跌9日是2月02日，當日拆息報2.53369%。
港元現報7.8314元升值26點子，曾貶值最多5點子，報7.8345元，亦曾升值最多27點子，報7.8313元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升27.01點子至5.36893%；1星期HIBOR升0.69點子至4.9806%；2星期HIBOR跌2.7點子至4.94119%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至4.96988%；6個月期HIBOR升0.22點子至4.9706%；12個月期HIBOR跌0.58點子至5.00738%。
美元指數現報103.023升值0.035點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.21771%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2837%，連續8日擴闊，利差是2023年6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。
對上一次連續8日擴闊，是2023年3月31日，當日利差報-1.7165%。
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