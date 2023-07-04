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恒指半日升106點 科指升0.9% 騰訊、美團、匯控推動大市 北水轉流入

美股今晚休市，美期變動不大，亞股個別發展，港股、A股向上，多隻雙櫃台股創上市以來新高。人民幣中間價續偏強，支持人民幣匯價，再加上有傳內地地方政府融資平台獲內銀提供超長期貸款，均利好市場氣氛。匯控（0005）、網易（9999）創52周高，商湯（0020）跌8.7%。

恒指今早低開17點，高位升142點，低位跌53點，半日高低波幅196點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為23.84%，下跌為24.84%，無升跌為51.3%。

恒指半日升106點或0.55%，報19412點，大市成交金額390億元；國指升34點或0.52%，報6624點。恒生科技指數收報4091點，升0.91%。

藍籌股成交金額131.17億元，佔大市成交33.63%；科指成份股成交金額101.62億元，佔大市成交26.05%；國指成份股成交金額144.9億元，佔大市成交37.15%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.72%，至72.25億元，佔大市成交18.49%。牛熊證成交金額27.98億元，減少32.77%；窩輪成交金額44.26億元，減少18.55%。

騰訊（0700）、美團（3690）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中國銀行（3988）拖累大市。

藍籌43隻升，34隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升3.33%，收報114.8元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌1.11%，收報12.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報32.1元，升3.88%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.99元，跌8.72%。

恒指升穿20天線(19327.83點)，50天線(19438.95點)得而復失。科指升穿100天線(4026.27點)、250天線(4025.77點)。

北水南下合計淨流入9.9億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出12.87億元人民幣，終止連續2日流入

港交所（0388）歐冠昇：國際在中國投資上仍然太少 料未來十年規模達100萬億美元。收報304元，升1.27%。

傳英國金融行為監管局召集4大銀行高層 關注存款利率過低。匯控（0005）創52周高，見62.45元，收報62.2元，升0.4%。

小鵬汽車（9868）6月交付量按月升15%。收報55.55元，跌4.64%。

英皇國際（0163）售北角健威坊商場，淨套現逾11.3億。收報0.53元，升1.92%。

中遠海控（1919）發盈警料上半年盈利倒退近75%。收報7.73元，升4.46%。

友邦保險（1299）今斥1.3億回購164萬股。收報81.4元，升0.49%。

包浩斯（0483）上季香港同店銷售微升1%。收報0.56元，無升跌。

疫情減退，小黃鴨德盈（2250）加強實體市場推廣活動。收報1.27元，跌2.31%。

華寶國際（0336）：當局已取消主席朱林瑤監視居住，已復工。收報3.52元，升21.38%。

融創中國（1918）︰合作開發商轉讓肇慶項目45%以解決債權債務問題。收報1.38元，跌2.13%。

瑞信料澳門中場賭收百分百回復至疫情前。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.62元，升0.13%。美高梅中國（2282）收報9.77元，升0.62%。澳博（0880）收報3.48元，升0.29%。永利澳門（1128）收報7.44元，升0.27%。銀河娛樂（0027）收報51.35元，跌0.68%。金沙中國（1928）收報27.95元，升0.18%。

海通國際（0665）巨虧後，母企空降宋世浩任聯席行政總裁。收報0.68元，無升跌。

復宏漢霖（2696）料首度錄得中期盈利，惟擱置A股上市計劃。收報14.34元，升27.13%。

港府在港交所（0388）持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商。收報304元，升1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.43元，收報1.3元，無升跌；曠世控股（1925）創上市新高，見1.57元，收報1.57元，升3.29%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見92.45元，收報91.95元，升4.25%；帝王實業控股（2940）創上市新高，見0.53元，收報0.53元，升9.28%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見5.33元，收報5.1元，升5.81%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.76元，收報10.74元，升1.13%；中國移動（80941）創上市新高，見60.4元，收報60.1元，升0.42%；聯想集團（80992）創上市新高，見7.94元，收報7.9元，升1.8%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.36元，收報10.36元，升1.57%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8420.25元，收報8420元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1034.65元，收報1034.65元，升0.01%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升1.01%；大豐港（8310）創52周高，見0.21元，收報0.21元，升43.84%；伊泰（3948）創52周高，見17.28元，收報17.24元，跌0.12%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.75元，收報0.74元，無升跌；REGAL INT'L（0078）創52周高，見3.66元，收報3.59元，升4.97%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見158.3元，收報157.7元，升1.74%；匯控（0005）創52周高，見62.45元，收報62.2元，升0.4%；。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.071元，收報0.076元，跌8.43%；21世紀教育（1598）低見0.242元，收報0.242元，跌6.92%；中國鐵鈦（0893）低見0.061元，收報0.061元，跌1.61%；２１世紀教育（1598）低見0.242元，收報0.242元，跌6.92%；景瑞控股（1862）低見0.071元，收報0.076元，跌8.43%；訓修實業（1962）低見0.31元，收報0.4元，跌14.89%；福祿控股（2101）低見3.7元，收報3.72元，跌4.12%；藥明巨諾－Ｂ（2126）低見2.45元，收報2.51元，跌1.57%；老恒和釀造（2226）低見0.5元，收報0.52元，跌11.86%；興瀘水務（2281）低見0.67元，收報0.67元，跌4.29%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.85元，收報0.85元，跌4.49%；NANYANG HOLD（0212）低見24元，收報24元，跌0.21%；愛帝宮（0286）低見0.35元，收報0.355元，無升跌；金利來集團（0533）低見1.11元，收報1.19元，無升跌；蓮和醫療（0928）低見0.06元，收報0.06元，跌3.23%；超威動力（0951）低見1.51元，收報1.51元，跌1.31%；富匯國際集團控股（1034）低見0.27元，收報0.28元，跌8.2%；嘉利國際（1050）低見0.72元，收報0.74元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；雋思集團（1412）低見1.24元，收報1.24元，跌0.8%。

異動股

上升異動股，包括，大豐港（8310）創52周高，見0.21元，收報0.21元，升43.84%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.019元，升35.71%；復宏漢霖（2696）收報14.34元，升27.13%；遠見控股（0862）收報0.072元，升26.32%；浙江世寶（1057）創52周高，見2.54元，收報2.49元，升22.06%；華寶國際（0336）收報3.52元，升21.38%；中國金石（1380）收報0.74元，升21.31%；隆成金融（1225）收報0.2元，升21.21%；中國農產品交易（0149）收報0.105元，升19.32%。

下跌異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.153元，跌16.39%；貴州銀行（6199）收報1.78元，跌16.04%；朗詩（0106）收報0.116元，跌15.94%；秀商時代控股（1849）收報0.215元，跌15.69%；亞勢備份（8290）收報0.017元，跌15%；訓修實業（1962）創上市新低，見0.31元，收報0.4元，跌14.89%；能源及能量環球（1142）收報0.4元，跌13.98%；南南資源（1229）收報0.19元，跌12.84%；老恒和釀造（2226）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，跌11.86%；東勝旅遊（0265）收報0.04元，跌11.11%。

 

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