高飛提到，截至今年5月底，境外投資者持有中國債券總量達3.2萬億元人民幣，較債券通開通前增長2.8倍。現已有1091間境外機構進入中國債券市場，覆蓋全球近70個國家和地區。互換通自開通以來，截至6月底，累計540宗成交，名義本金總額1285億元，有30間境外投資者參與交易。

他指出，中國債券市場的對外開放仍然有很大的空間，其債券市場的總托管量為149萬億元人民幣，位居全球第二，但目前境外投資者持債量佔比僅有2.2%，與發達經濟體相比，仍處於比較低的水平。

因此，內地當局正推進債券市場對外開放。高飛稱，人行正在積極研究開通回購交易，同時探索推動境外投資者持有的人民幣債券，在離岸成為可廣泛接受的合格擔保品，試點境外投資者在直接入市渠道下參與標準債券遠期業務等。

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