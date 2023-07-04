中國人民銀行金融市場司副司長高飛今日出席債券通周年論壇時表示，人民幣債券的實質收益率有較強的競爭力。據富時羅素公布的數據，中國政府債券去年的名義投資回報率位居全球榜首：以本幣計價，去年持有短、中及長期的回報率分別為2.6%、2.8%與5.8%，高於其他同期市場政府債券。
高飛提到，截至今年5月底，境外投資者持有中國債券總量達3.2萬億元人民幣，較債券通開通前增長2.8倍。現已有1091間境外機構進入中國債券市場，覆蓋全球近70個國家和地區。互換通自開通以來，截至6月底，累計540宗成交，名義本金總額1285億元，有30間境外投資者參與交易。
他指出，中國債券市場的對外開放仍然有很大的空間，其債券市場的總托管量為149萬億元人民幣，位居全球第二，但目前境外投資者持債量佔比僅有2.2%，與發達經濟體相比，仍處於比較低的水平。
因此，內地當局正推進債券市場對外開放。高飛稱，人行正在積極研究開通回購交易，同時探索推動境外投資者持有的人民幣債券，在離岸成為可廣泛接受的合格擔保品，試點境外投資者在直接入市渠道下參與標準債券遠期業務等。
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