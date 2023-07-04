美股今晚休市，美期變動不大，耶倫與謝鋒會面，但中國將限制晶片製造關鍵金屬出口、美國亦據報準備限制中國企業使用美國雲計算服務，港股表現反覆，今早創6月20日後新高，午後倒跌，但人民幣升值進一步擴大至逾0.48%，在岸價見6月15日後最大升值幅度，港股V彈，不過成交縮減至不足800億元，而雙櫃台股成交亦跌穿6000萬元人民幣，多隻人民幣櫃台股股價創新高。