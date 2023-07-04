美股今晚休市，美期變動不大，耶倫與謝鋒會面，但中國將限制晶片製造關鍵金屬出口、美國亦據報準備限制中國企業使用美國雲計算服務，港股表現反覆，今早創6月20日後新高，午後倒跌，但人民幣升值進一步擴大至逾0.48%，在岸價見6月15日後最大升值幅度，港股V彈，不過成交縮減至不足800億元，而雙櫃台股成交亦跌穿6000萬元人民幣，多隻人民幣櫃台股股價創新高。
恒指今早低開17點，高位升142點，低位跌53點，高低波幅196點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為31.73%，下跌為29.34%，無升跌為38.92%。
恒指收市升109點或0.57%，報19415點，大市成交金額760億元，較上日減少15.26%，是6月23日697.98億元成交後最少；國指升22點或0.34%，報6613點。恒生科技指數收報4074點，升0.5%。
藍籌股成交金額295.33億元，佔大市成交38.85%；科指成份股成交金額182.57億元，佔大市成交24.02%；國指成份股成交金額284.03億元，佔大市成交37.37%。
24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.47%，至84.97億元，佔大市成交11.17%。牛熊證成交金額35.43億元，減少14.87%；窩輪成交金額49.53億元，減少8.86%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中國銀行（3988）拖累大市。
藍籌50隻升，28隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升6.64%，收報13.82元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌1.18%，收報4.19元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報52.45元，升3.86%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.99元，跌8.72%。
恒指升穿20天線(19327.98點)，50天線(19439.01點)得而復失。科指升穿100天線(4026.1點)、250天線(4025.71點)。
北水南下合計淨流入4.55億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出19.5億元人民幣，終止連續2日流入。
阿里據報研重組影視娛樂業務。阿里影業（1060）收報0.455元，升5.81%。阿里巴巴（9988）收報84元，升0.54%。
傳騰訊（0700）洽商於內地獨家銷售MetaVR頭盔。收報339.2元，升0.36%。
雅居樂（3383）以資產抵雅生活應收帳 大摩關注如何消化406項物業。雅居樂收報1.25元，跌0.79%。雅生活（3319）收報5.16元，跌0.96%。
康寧醫院（2120）上半年門診人次升11%至25萬。收報10.28元，升2.59%。
佐丹奴（0709）發盈喜 料上半年淨溢利最多增106%。創52周高，見2.76元，收報2.76元，升9.52%。
港交所（0388）歐冠昇：國際在中國投資上仍然太少 料未來十年規模達100萬億美元。港府在港交所（0388）持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商。收報303.6元，升1.13%。
傳英國金融行為監管局召集4大銀行高層 關注存款利率過低。匯控（0005）創52周高，見62.45元，收報62.25元，升0.48%。
小鵬汽車（9868）6月交付量按月升15%。收報54.45元，跌6.52%。
英皇國際（0163）售北角健威坊商場，淨套現逾11.3億。收報0.53元，升1.92%。
拉夏貝爾（6116）旗下資產下月起於淘寶網公開司法拍賣。停牌。
中遠海控（1919）發盈警料上半年盈利倒退近75%。收報7.7元，升4.05%。
友邦保險（1299）今斥1.3億回購164萬股。收報81.55元，升0.68%。
包浩斯（0483）上季香港同店銷售微升1%。收報0.54元，跌3.57%。
疫情減退，小黃鴨德盈（2250）加強實體市場推廣活動。收報1.3元，無升跌。
華寶國際（0336）：當局已取消主席朱林瑤監視居住，已復工。收報3.6元，升24.14%。
融創中國（1918）︰合作開發商轉讓肇慶項目45%以解決債權債務問題。收報1.43元，升1.42%。
瑞信料澳門中場賭收百分百回復至疫情前。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.58元，跌0.39%。美高梅中國（2282）收報9.79元，升0.82%。澳博（0880）收報3.46元，跌0.29%。永利澳門（1128）收報7.45元，升0.4%。銀河娛樂（0027）收報51.6元，跌0.19%。金沙中國（1928）收報28.2元，升1.08%。
海通國際（0665）巨虧後，母企空降宋世浩任聯席行政總裁。收報0.68元，無升跌。
復宏漢霖（2696）料首度錄得中期盈利，惟擱置A股上市計劃。收報13.3元，升17.91%。
破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.43元，收報1.3元，無升跌；曠世控股（1925）創上市新高，見1.57元，收報1.54元，升1.32%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見93元，收報91.1元，升3.29%；帝王實業控股（2940）創上市新高，見0.54元，收報0.54元，升11.34%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見5.46元，收報5.46元，升13.28%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.78元，收報10.74元，升1.13%；中國移動（80941）創上市新高，見60.4元，收報59.95元，升0.17%；聯想集團（80992）創上市新高，見7.94元，收報7.91元，升1.93%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見244元，收報244元，升0.83%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.36元，收報10.26元，升0.59%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8420.25元，收報8417.9元，升0.05%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.59元，收報9.59元，升1.43%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1034.65元，收報1034.65元，升0.01%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見10.29元，收報10.29元，升3.37%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升1.01%；大豐港（8310）創52周高，見0.21元，收報0.183元，升25.34%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.76元，收報2.76元，升9.52%；伊泰（3948）創52周高，見17.28元，收報17.22元，跌0.23%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.75元，收報0.75元，升1.35%。
破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見158.3元，收報157.4元，升1.55%；匯控（0005）創52周高，見62.45元，收報62.25元，升0.48%；。
27隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.07元，收報0.071元，跌14.46%；21世紀教育（1598）低見0.242元，收報0.25元，跌3.85%；稀鎂科技（0601）低見0.125元，收報0.125元，跌5.3%；威華達控股（0622）低見0.21元，收報0.214元，跌5.31%；金山能源（0663）低見0.172元，收報0.186元，跌7%；錦勝集團（控股）（0794）低見0.23元，收報0.231元，跌3.75%；中國鐵鈦（0893）低見0.061元，收報0.062元，無升跌；中原銀行（1216）低見0.39元，收報0.395元，跌5.95%；安莉芳控股（1388）低見0.47元，收報0.52元，升1.96%；２１世紀教育（1598）低見0.242元，收報0.25元，跌3.85%。
43隻股份創52周低，其中十隻包括，港通控股（0032）低見8.34元，收報8.35元，跌0.6%；誼礫控股（0076）低見0.238元，收報0.243元，升0.41%；凱聯國際酒店（0105）低見8元，收報8元，跌1.23%；德祥地產（0199）低見0.8元，收報0.84元，跌5.62%；NANYANG HOLD（0212）低見23.3元，收報23.3元，跌3.12%；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，無升跌；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；愛帝宮（0286）低見0.35元，收報0.355元，無升跌；延長石油國際（0346）低見0.47元，收報0.495元，跌1%；中國華星（0485）低見0.125元，收報0.125元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中國金石（1380）創52周高，見0.99元，收報0.98元，升60.66%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.019元，升35.71%；榮暉控股（8213）收報0.385元，升30.51%；浙江世寶（1057）創52周高，見2.8元，收報2.66元，升30.39%；中國煤層氣（8270）收報1.04元，升30%；遠見控股（0862）收報0.074元，升29.82%；大豐港（8310）創52周高，見0.21元，收報0.183元，升25.34%；京維集團（1195）收報0.03元，升25%。
下跌異動股，包括，新礦資源（1231）見52周低0.395元，收報0.43元，跌33.85%；智欣集團控股（2187）收報6.84元，跌28.45%；大中華控股（0021）見52周低0.076元，收報0.077元，跌23%；人和科技（8140）收報0.093元，跌21.19%；金奧國際（0009）收報0.015元，跌21.05%；秀商時代控股（1849）收報0.205元，跌19.61%；直通電訊（8337）收報0.101元，跌17.89%；中國新電信（8167）見52周低0.05元，收報0.051元，跌17.74%；思考樂教育（1769）收報1.21元，跌17.69%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.415元，跌17%。
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