新鴻基地產郭氏勵學金於2009年設立，致力扶助品學兼優但家庭經濟有困難的天津大學學生完成學業、成才報國，歷來善款累積逾1300萬元，有近2500人受惠，是天津大學知名度極高的學生資助項目，廣受師生校友關注。

李家俊代表學校全體師生、校友感謝新鴻基地產郭氏基金長期以來對天津大學的支持，認為基金熱心祖國教育事業的公益形象深入人心；天津大學北洋教育發展基金會將會繼續加強管理，將項目實施與學生感恩教育結合，培養有強烈社會責任感和國際視野的高素質拔尖創新人才。

郭婉儀表示，教育是國家的基石，多年來新鴻基地產郭氏基金持續捐資助學，為國家培育人才貢獻力量。此次與天津大學北洋教育發展基金會簽署協議，希望能夠與高等學府攜手為國家培養有擔當、有能力的人才。郭婉儀對在校學生提出殷切期望，希望學生能夠珍惜機會，努力求學，練就一身本領，將來在國家需要的崗位上作出貢獻。

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