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新鴻基地產郭氏基金與天津大學簽訂第五期勵學會資助

天津大學與新鴻基地產郭氏基金簽署第五期勵學金資助協議，新鴻基地產郭氏基金執行董事郭婉儀與天津大學黨委原書記、天津大學北洋教育發展基金會理事長李家俊作為雙方代表簽署捐贈協定。

新鴻基地產郭氏勵學金於2009年設立，致力扶助品學兼優但家庭經濟有困難的天津大學學生完成學業、成才報國，歷來善款累積逾1300萬元，有近2500人受惠，是天津大學知名度極高的學生資助項目，廣受師生校友關注。

李家俊代表學校全體師生、校友感謝新鴻基地產郭氏基金長期以來對天津大學的支持，認為基金熱心祖國教育事業的公益形象深入人心；天津大學北洋教育發展基金會將會繼續加強管理，將項目實施與學生感恩教育結合，培養有強烈社會責任感和國際視野的高素質拔尖創新人才。

郭婉儀表示，教育是國家的基石，多年來新鴻基地產郭氏基金持續捐資助學，為國家培育人才貢獻力量。此次與天津大學北洋教育發展基金會簽署協議，希望能夠與高等學府攜手為國家培養有擔當、有能力的人才。郭婉儀對在校學生提出殷切期望，希望學生能夠珍惜機會，努力求學，練就一身本領，將來在國家需要的崗位上作出貢獻。

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