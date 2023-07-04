是次調查探究亞太地區約2300家企業的付款行為和信用管理實踐的發展演變。受訪企業活躍於9個市場和13個行業。接受調查的13個行業中有7個行業的平均逾期付款天數有所增加。其中零售、製藥和能源，逾期付款天數分別增加15天、10.5天和10天，最為明顯。能源和建築行業的平均逾期付款天數最長，更達77天。農產品和紡織行業的逾期付款天數最短，從2021年的60天減少至2022年的52天。

根據該行經驗，80%逾期超過6個月的超長逾期付款，會無法追回。因此，當超長逾期付款佔比超過企業年營業額的2%時，現金流風險往往增加。調查顯示，超長逾期付款超過年營業額2%的受訪企業比例有所下降，從2021年的4%降至2022年的26%。但是澳洲的超長逾期付款超過年營業額2%的受訪者比例，從2021年的56%增至2022年的63%。馬來西亞的現金流風險也有所上升，該國的上述受訪企業比例從2021年的0%，躍升至2022年的26%。隨著今年上半年日本、韓國、澳洲、香港和印度企業破產數量增加，未來幾個月情況可能進一步惡化。

39%受訪企業解釋稱，原材料價格上漲是影響其2022年銷售和現金流的最大因素。其他因素還包括新冠疫情封鎖措施，有27%受訪者表示導致勞動力不足，及有20%受訪者認為和需求下降造成的業務中斷。77%受訪企業預計2023年經濟增長將改善。印度和泰國的企業最樂觀，分別有92%和86%受訪企業預計將迎來更大增長。香港和中國的企業亦對2023年經濟增長展現出較大信心，持樂觀態度的受訪企業比例分別達到77%和84%。

科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良 (Bernard Aw) 表示，這項調查表明2022 年亞洲企業的付款狀況有所改善。然而，俄烏衝突的持續、中美技術競爭的升級、美國和歐洲市場需求的低迷、高通脹以及激進加息導致的貨幣和金融環境收緊，將在今年繼續給亞洲消費者和企業帶來壓力。科法斯預測，今年亞洲經濟將小幅增長4.5%。

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