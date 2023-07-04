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融創本月26日聆訊尋求批准召開債權人重組會議

融創中國（1918）公布，就與債權人小組訂立之重組支持協議，有關計劃的聆訊定於本月26日上午10時在香港高等法院召開，於聆訊時將尋求高等法院的指令以召開計劃會議，以便計劃債權人考慮及酌情批准計劃。