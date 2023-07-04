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友邦今日回購162萬股 涉資逾1.3億

友邦保險（1299）披露，今日於聯交所回購162.48萬股，每股作價介乎80.8元至81.6元，涉資約1.32億元。年內友邦累計回購5324萬股，佔已發行股本0.4582%。