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昇世財富管理料年底管理資產規模可達50億美元

標籤：昇世集團

財富管理公司昇世（WRISE）宣布，推出綜合企業服務機構「WeWise」，以及成立集團子公司、財富科技解決方案供應商「Voo Techonologies（VooTech）」，為資產超過3000萬美金的超高資產淨值人士（UHNWIs）提供服務，集團預計今年年底實現50億美元資產管理規模。

VooTech為昇世旗下技術平台TREX的其中一個服務，形式類似競價系統給予投資銀行競價，有別於經私人銀行作為中介接洽投資銀行的模式，VooTech直接向投行獲取財富管理產品，免除中介成本，令投資者受惠。昇世主席陳學彬表示，目前VooTech進入自我測試階段，現階段只向昇世客戶使用，預計2024年第一季度會推行B2B模式予家庭辨公室使用。

昇世同日亦推出WeWrise財富管理諮詢服務，由專業人士為家族投資者制定家族信託及家族基金進行投資。昇世副主席王傲山表示，相信很快港府會宣布投資移民政策，但具體細節仍未公布。他又表示熱切期待港府公布具體計劃，以往有意移民人士需先在港成立家族辦公室投資，希望這群投資者能成為公司的潛在客戶。

昇世於新加坡、香港及上海均有業務。陳學彬表示現時已於杜拜取得金融牌照，預計今年第三季度開始業務，更有意將業務擴展至日本及台北。昇世同日亦宣布由丁克鳴接替陳學彬出任行政總裁，陳學彬則仍繼續擔任主席一職。陳指，行政總裁需預留時間於新加坡公司，但自己現時有一半時間在香港，表示維持主席一位為戰略需要。