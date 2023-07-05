VooTech為昇世旗下技術平台TREX的其中一個服務，形式類似競價系統給予投資銀行競價，有別於經私人銀行作為中介接洽投資銀行的模式，VooTech直接向投行獲取財富管理產品，免除中介成本，令投資者受惠。昇世主席陳學彬表示，目前VooTech進入自我測試階段，現階段只向昇世客戶使用，預計2024年第一季度會推行B2B模式予家庭辨公室使用。

昇世同日亦推出WeWrise財富管理諮詢服務，由專業人士為家族投資者制定家族信託及家族基金進行投資。昇世副主席王傲山表示，相信很快港府會宣布投資移民政策，但具體細節仍未公布。他又表示熱切期待港府公布具體計劃，以往有意移民人士需先在港成立家族辦公室投資，希望這群投資者能成為公司的潛在客戶。

昇世於新加坡、香港及上海均有業務。陳學彬表示現時已於杜拜取得金融牌照，預計今年第三季度開始業務，更有意將業務擴展至日本及台北。昇世同日亦宣布由丁克鳴接替陳學彬出任行政總裁，陳學彬則仍繼續擔任主席一職。陳指，行政總裁需預留時間於新加坡公司，但自己現時有一半時間在香港，表示維持主席一位為戰略需要。