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港股ADR跌92點 夜期低水151點 美期亞股跌

美股休市，港股ADR跌92點或0.48%，報19213點，即月恒指夜期跌78點，報19265點，夜期低水151點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.66%，折合報336.97元；阿里巴巴（9988）跌2.03%，折合報82.29元；美團（3690）跌0.85%，折合報126.51元；匯控（0005）升0.51%，折合報62.57元；建行（0939）無升跌，折合報5.09元。

道期現跌0.083%；標期現跌0.07%；納期現跌0.19%。日本東證指數現跌0.75%；韓國KOSPI指數現跌0.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.18%。

VIX指數隔晚升0.95%或0.13點，報13.7點。

紐油現升1.94%或1.36美元，報71.15美元；布油現跌0.17%或0.12美元，報76.12美元；金價現升0.07%或1.38美元，報1926.86美元；LME 銅期貨隔晚跌0.45%或38.5美元，報8359.5美元。美國10年期債息現跌0.2%或0.0078厘，報3.8467厘。

今日焦點股份可留意：

獲北京市委書記會見，匯控（0005）杜嘉祺：將繼續加大在京投資。

美臻（1825）客戶申破產保護，欠款330萬美元。

友邦（1299）今日回購162萬股，涉資逾1.3億。

騰訊（0700）今斥4億回購119萬股。

萬科（2202）上月賣樓收入跌23%，新增開發項目僅一個。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌63%，碧桂園倒退逾五成。

融創（1918）本月26日聆訊尋求批准召開債權人重組會議。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，料中期盈利跌逾七成。

傳阿里巴巴（9988）研重組影視娛樂業務，阿里大文娛：不屬實。

卡撒天嬌（2223）發盈警料上半年錄最多1400萬虧損。

 

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