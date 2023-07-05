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恒指低開60點 科指跌0.25% 翰森製藥升5%

恒指今早低開60點或0.32%，報19355點，大市成交金額12億元；國指今早低開26點或0.4%，報6587點。恒生科技指數開市報4064點，跌0.25%。金融、信息技術、衛生保健、實業股推低大市。全市上升股份比例為4.3%，下跌為5.69%，無升跌為90%。

匯控（0005）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，47隻下跌，25隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.21%，報14.54元，是升幅最大的藍籌，中國人壽（2628）跌4.33%，報12.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，13隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.34元，升0.71%；跌幅最大的是網易（9999）開市報155.5元，跌1.21%。

恒指續高於20天線(19340.76點)。科指續高於100天線(4021.58點)、250天線(4022.22點)。

獲北京市委書記會見，匯控（0005）杜嘉祺：將繼續加大在京投資。開市報61.8元，跌0.72%。

美臻（1825）客戶申破產保護，欠款330萬美元。無成交，報0.118元。

友邦（1299）今日回購162萬股，涉資逾1.3億。開市報81.55元，無升跌。

騰訊（0700）今斥4億回購119萬股。開市報339.8元，升0.18%。

萬科（2202）上月賣樓收入跌23%，新增開發項目僅一個。開市報10.58元，無升跌。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌63%，碧桂園倒退逾五成。開市報1.08元，跌0.92%。

融創（1918）本月26日聆訊尋求批准召開債權人重組會議。開市報1.4元，跌2.1%。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，料中期盈利跌逾七成。開市報0.61元，無升跌。

傳阿里巴巴（9988）研重組影視娛樂業務，阿里大文娛：不屬實。開市報84.45元，升0.54%。

卡撒天嬌（2223）發盈警料上半年錄最多1400萬虧損。無成交，報0.37元。

破頂股表現

破頂股包括，ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。

破底股方面

創52周低，包括，兗礦能源（1171）低見12.12元，開市報12.12元，跌18.84%；世紀睿科（1450）低見1.42元，開市報1.42元，跌1.39%。

異動股

上升異動股，包括，海藍控股（2278）開市報3.85元，升14.93%；健世科技－Ｂ（9877）開市報37元，升14.37%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.082元，升13.89%；透雲生物（1332）開市報0.49元，升8.89%；亞洲雜貨（8413）開市報0.191元，升8.52%；中國稀土（0769）開市報0.47元，升6.82%；國藥科技股份（8156）開市報0.016元，升6.67%；翰森製藥（3692）開市報14.54元，升5.21%；浙江世寶（1057）開市報2.79元，升4.89%；美亞娛樂資訊（0391）開市報0.22元，升4.76%。

下跌異動股，包括，兗煤（1171）見52周低12.12元，開市報元，跌100%；加科思－Ｂ（1167）開市報5.27元，跌15%；實德環球（0487）開市報0.106元，跌11.67%；亞信科技（1675）開市報10.26元，跌7.4%；惠生國際（1340）開市報0.041元，跌6.82%；京能清潔能源（0579）開市報1.75元，跌6.42%；興勝創建（0896）開市報1.09元，跌4.39%；中國人壽（2628）開市報12.8元，跌4.33%。

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