恒指今早低開60點或0.32%，報19355點，大市成交金額12億元；國指今早低開26點或0.4%，報6587點。恒生科技指數開市報4064點，跌0.25%。金融、信息技術、衛生保健、實業股推低大市。全市上升股份比例為4.3%，下跌為5.69%，無升跌為90%。