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財新中國6月服務業指數跌至53.9 遜預期

 

財新傳媒與Markit發布6月中國服務業經營活動指數，從5月份的57.1下跌至53.9，是1月後新低，差過預期的56.2，去年同月為54.5。綜合產出指數亦從5月的55.6，跌至52.5，是1月後新低，去年同月為55.3。服務業景氣度連續第六個月高於臨界點，但增速放緩，與需求轉弱有關。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟恢復基礎不牢固，修復速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。 6月財新中國PMI顯示製造業景氣度顯著弱於服務業，製造業就業水平下降、通脹壓力增加、樂觀預期淡化，服務業仍處在後疫情復甦週期，但恢復動能趨弱。未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

此前公布的2023年6月財新中國製造業PMI錄得50.5，較5月小幅下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間。兩大行業景氣度回落，拖累當月財新中國綜合PMI下降3.1個百分點至52.5，顯示企業生產經營仍延續擴張態勢但動能放緩。

這一走勢與國家統計局PMI並不完全一致。此前國家統計局公布的2023年6月製造業PMI錄得49.0，較5月的年內低點回升0.2個百分點，連續三個月位於收縮區間；服務業PMI為52.8，較5月下降1.0個百分點。服務業PMI回落幅度大於製造業回升幅度，拖累5月綜合PMI產出指數下降0.6個百分點至52.3。

從分項數據看，服務業供求繼續擴張，但增速放緩。 6月服務業經營活動指數和新訂單指數連續六個月高於榮枯線，但分別錄得近六個月次低和最低值。外需保持穩健，新出口訂單指數同樣連續六個月位於擴張區間。企業普遍反映，疫情限制解除後，服務業持續受益於旅遊業及交通出行的複蘇。

市場恢復，企業有增加用工恢復產能的需求。服務業就業指數連續五個月高於榮枯線，但6月擴張幅度有限。雖然用工規模進一步擴張，市場新增訂單繼續累積，導致積壓工作量繼續上升。

價格方面，6月服務業經營成本明顯上漲，企業普遍表示與用工成本上升及原料漲價有關。為了應對投入成本的上升，不少企業選擇上調收費價格，但是收費端的提價空間仍然受制於市場激烈競爭，銷售價格指數仍處於收縮區間，只是降幅收窄。

6月服務業界的信心度五個月來首次回升。業界普遍預期，未來一年經濟狀況將會改善，對銷售和經營的增長構成支持。

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