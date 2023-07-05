標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「6月PMI數據顯示，香港特區私營經濟的增長動力在第二季尾持續減退。計及內地的新增訂單雖仍擴張，但升速顯然減慢。企業對投入品的需求回軟，紓緩了成本壓力，但有業者表示，定價能力因客戶舉棋不定而作出遷就，故此銷售價格的升幅為6個月以來最低。不過，整體營商情緒保持樂觀，商業信心攀至3月以後最高。對於市場需求維持殷切，進而帶旺後市銷情，企業繼續存有希望」。

報告指，企業新接更多訂單，於是擴張經營活動，對業務前景也更有信心；但有見於需求減弱，因此小幅地精簡就業與庫存水平。此外，採購活動的擴張幅度較上月回落，產出的銷售價格亦見放緩，兩者都反映價格壓力逐漸紓緩。

不但客戶需求的升勢減弱，更有公司指出，旅遊活動雖然增多，但衍生的業務量卻相對有限，因此企業6月的訂單增長繼續放緩。另一方面，業者從海外與內地新接的訂單量亦見升幅減慢，兩者都回落至1月以後最低，幸而內地訂單仍受惠於跨境旅遊復常，增長幅度保持穩健。

隨着銷情升溫，企業進一步擴張經營活動，當中以建造業最為明顯；而在消費性服務業景氣好轉的帶動下，整體服務業於6月也錄得了產值增長。

企業新接的訂單繼續增加，但供應商已接連兩月延長交貨期，投入品供貨拖延，促使企業6月積壓的業務量由負轉正。此外，受訪公司再次緊縮人手，按行業分類，則以製造業和批發及零售業居多。

企業於6月繼續增購投入品，但擴張速度隨需求放緩而減慢，所以對補給庫存不太熱衷，而採購庫存的減幅創一年以來最快。

訂單增長推動了經營活動，企業於調查期內更加樂觀，經營信心攀至3月以後最高，不少業者期望經濟持續好轉，繼而催谷未來12個月銷情。

價格方面，香港特區6月的成本壓力持續紓緩。就整體投入成本而言，6月份通脹率與一年低位看齊；從營運開支的角度來看，薪資通脹雖然加劇，但因採購價格升幅不大，所以整體升幅回落。鑑於成本通脹回落，加上需求放緩減弱了定價能力，故此企業將加價幅度調至今年以來最低。

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