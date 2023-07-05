moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止9連跌 港元升值 港美息差續擴闊

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止9連跌，升3.8點子至4.96679%，是6月27日後最高，當日報4.97524%。

港元現報7.8301元升值7點子，曾貶值最多12點子，報7.832元，亦曾升值最多26點子，報7.8282元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.46點子至5.48357%；1星期HIBOR升4.93點子至5.02988%；2星期HIBOR升7.89點子至5.02006%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.21點子至4.98202%；6個月期HIBOR升2.8點子至4.99857%；12個月期HIBOR跌0.07點子至5.00667%。

美元指數現報103.124升值0.085點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.25688%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3252%，連續9日擴闊，利差是2023年6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。

對上一次連續9日擴闊，是2023年4月03日，當日利差報-1.7624%。

 

其他報道

希臘爭取年內重新獲得投資級主權評級

香港6月PMI跌至50.3 年內最低 商業信心見4個月高

財新中國6月服務業指數跌至53.9 遜預期

英央行計劃要求外資銀行轉設子公司

滬深三大指數開市個別走 人行淨回籠2120億人幣

恒指低開60點 科指跌0.25% 翰森製藥升5%

比亞迪與智利談判 擬開發當地鋰資源

玻利維亞建議南方共同市場降低對美元依賴 與中國結盟

港股ADR跌92點 夜期低水151點 美期亞股跌

獲北京市委書記會見 匯控杜嘉祺：將繼續加大在京投資

美股假期休市 歐股普遍向下

昇世財富管理料年底管理資產規模可達50億美元

北水增持JS環球生活 減持鼎豐