港元現報7.8301元升值7點子，曾貶值最多12點子，報7.832元，亦曾升值最多26點子，報7.8282元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.46點子至5.48357%；1星期HIBOR升4.93點子至5.02988%；2星期HIBOR升7.89點子至5.02006%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.21點子至4.98202%；6個月期HIBOR升2.8點子至4.99857%；12個月期HIBOR跌0.07點子至5.00667%。

美元指數現報103.124升值0.085點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.25688%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3252%，連續9日擴闊，利差是2023年6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。

對上一次連續9日擴闊，是2023年4月03日，當日利差報-1.7624%。

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