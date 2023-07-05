文章日期：2023年7月5日 11:34
滬深三大指數半日低收。滬指低開後一度低見3226點，收報3228點，跌16點或0.51%，成交額2125億元人民幣（下同）。
深證成指以近半日低位收市，收報11071點，跌59點或0.53%，成交額3185億元，兩市合共成交額5310億元。
創板指先升後跌，以近半日低位收市，收報2219點，跌13點或0.59%。
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