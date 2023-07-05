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數據遜預期 恒指半日跌268點 跌穿20天線 北水流入增4倍

 

財新6月服務業PMI遜預期，表明經濟重開後受益最大的服務業正失去動能；香港PMI亦降至年內新低，A股、港股向下。恒指今早低開60點，高位跌36點，低位跌302點，高低波幅266點。金融、非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推低大市。全市上升股份比例為13.69%，下跌為34.92%，無升跌為51.38%。

恒指半日跌268點或1.38%，報19147點，大市成交金額427億元；國指跌116點或1.77%，報6496點。恒生科技指數收報4015點，跌1.45%。

藍籌股成交金額138.25億元，佔大市成交32.37%；科指成份股成交金額60.34億元，佔大市成交14.13%；國指成份股成交金額120.3億元，佔大市成交28.17%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.81%，至74.93億元，佔大市成交17.53%。牛熊證成交金額29.56億元，減少16.56%；窩輪成交金額45.36億元，減少8.42%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、長實集團（1113）、聯想（0992）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，70隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升2.17%，收報117.9元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌8.32%，收報34.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報79.4元，升1.86%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.91元，跌4.02%。

恒指跌穿20天線(19330.38點)，下試10天線(19094.31點)。科指20天線(4007.35點)失而復得，失守100天線(4021.1點)、250天線(4022.02點)。

北水南下合計淨流入23.14億元，較上日增加408.95%，淨流入金額是2023年6月28日73.09億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入27.69億元。南水北上合計淨流出27.96億元人民幣，較上日增加43.4%，連續第2日流出，累計流出47.45億元。

獲北京市委書記會見，匯控（0005）杜嘉祺：將繼續加大在京投資。收報61.9元，跌0.56%。

美臻（1825）客戶申破產保護，欠款330萬美元。收報0.116元，跌1.69%。

友邦（1299）今日回購162萬股，涉資逾1.3億。收報80.85元，跌0.86%。

騰訊（0700）今斥4億回購119萬股。收報335.6元，跌1.06%。

萬科（2202）上月賣樓收入跌23%，新增開發項目僅一個。收報10.56元，跌0.19%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌63%，碧桂園倒退逾五成。收報1.09元，無升跌。

融創（1918）本月26日聆訊尋求批准召開債權人重組會議。收報1.37元，跌4.2%。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，料中期盈利跌逾七成。收報0.6元，跌1.64%。

傳阿里巴巴（9988）研重組影視娛樂業務，阿里大文娛：不屬實。收報82.8元，跌1.43%。

卡撒天嬌（2223）發盈警料上半年錄最多1400萬虧損。收報0.37元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見17.1元，收報16.38元，升8.33%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見93.8元，收報92.75元，升1.81%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見5.85元，收報5.85元，升7.14%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.84元，收報10.76元，升0.19%；聯想集團（80992）創上市新高，見7.98元，收報7.98元，升0.88%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見245元，收報244.2元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1035元，收報1034.85元，升0.02%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.5元，收報101.5元，升0.05%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.485元，跌3%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.76元，收報2.72元，跌1.45%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.78元，收報0.78元，升4%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.29元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見8.92元，收報8.91元，無升跌；佐丹奴國際（0709）創52周高，見2.76元，收報2.72元，跌1.45%；浙江世寶（1057）創52周高，見3.23元，收報3.01元，升13.16%；中國金石（1380）創52周高，見1.45元，收報1.29元，升31.63%；LHN（1730）創52周高，見2.03元，收報2元，升1.52%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.232元，收報0.232元，跌7.2%；中國金融投資管理（0605）低見0.405元，收報0.41元，跌2.38%；中國鐵鈦（0893）低見0.06元，收報0.062元，無升跌；泰凌醫藥（1011）低見0.045元，收報0.045元，跌8.16%；中原銀行（1216）低見0.38元，收報0.38元，跌3.8%；２１世紀教育（1598）低見0.232元，收報0.232元，跌7.2%；弘陽服務（1971）低見0.54元，收報0.6元，跌1.64%；福祿控股（2101）低見3.56元，收報3.7元，無升跌；中天湖南集團（2433）低見0.435元，收報0.44元，跌5.38%；徽商銀行（3698）低見2.21元，收報2.36元，跌2.07%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見12.04元，收報12.16元，跌18.57%；大中華控股（0021）低見0.076元，收報0.076元，跌1.3%；德祥地產（0199）低見0.8元，收報0.8元，跌4.76%；愛帝宮（0286）低見0.335元，收報0.34元，跌4.23%；包浩斯國際（0483）低見0.5元，收報0.51元，跌5.56%；蓮和醫療（0928）低見0.052元，收報0.055元，跌6.78%；兗礦能源（1171）低見12.04元，收報12.16元，跌18.57%；力量發展（1277）低見0.49元，收報0.495元，無升跌；世紀睿科（1450）低見1.41元，收報1.51元，升4.86%；生興控股（1472）低見0.08元，收報0.08元，跌5.88%。

異動股

上升異動股，包括，守益控股（2227）收報0.105元，升36.36%；中國投資開發（0204）收報0.34元，升33.33%；中國金石（1380）創52周高，見1.45元，收報1.29元，升31.63%；金奧國際（0009）收報0.019元，升26.67%；正道集團（1188）收報0.029元，升20.83%；仁德資源（8125）收報0.07元，升18.64%；直通電訊（8337）收報0.119元，升17.82%；亞勢備份（8290）收報0.02元，升17.65%；景聯集團（1751）收報0.87元，升17.57%；香港航天科技（1725）收報10.8元，升15.63%；黎氏企業（2266）收報0.385元，升14.93%。

下跌異動股，包括，智欣集團控股（2187）收報3.25元，跌52.49%；生活概念（8056）收報0.255元，跌27.14%；世紀集團國際（2113）收報0.1元，跌27.01%；順龍控股（0361）收報0.049元，跌24.62%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.015元，跌21.05%；第一服務（2107）收報0.44元，跌20%；綠心集團（0094）收報0.055元，跌19.12%；兗煤（1171）見52周低12.04元，收報12.16元，跌18.57%。

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