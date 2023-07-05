moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

完美醫療首間商場社區店首20日銷售合同達421萬

完美醫療（1830）上六月於荃灣開設香港首間商場社區店。集團今日公布該社區店首20個營業日的銷售合同表現為421萬港元，當中78%由「全新客戶」消費所帶動，而且服務中心的預約名額已爆滿，集團對其於未來季度的業務表現感到樂觀。