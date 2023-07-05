文章日期：2023年7月5日 12:13
完美醫療（1830）上六月於荃灣開設香港首間商場社區店。集團今日公布該社區店首20個營業日的銷售合同表現為421萬港元，當中78%由「全新客戶」消費所帶動，而且服務中心的預約名額已爆滿，集團對其於未來季度的業務表現感到樂觀。
其他報道
數據遜預期 恒指半日跌268點 跌穿20天線 北水流入增4倍
滬深三大指數半日低收 創板指跌0.59%
財經花生︱港式飲食衝向國際 大牌檔「陳根記」首插旗悉尼
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止9連跌 港元升值 港美息差續擴闊
希臘爭取年內重新獲得投資級主權評級
香港6月PMI跌至50.3 年內最低 商業信心見4個月高
財新中國6月服務業指數跌至53.9 遜預期
英央行計劃要求外資銀行轉設子公司
滬深三大指數開市個別走 人行淨回籠2120億人幣
恒指低開60點 科指跌0.25% 翰森製藥升5%
比亞迪與智利談判 擬開發當地鋰資源
玻利維亞建議南方共同市場降低對美元依賴 與中國結盟
港股ADR跌92點 夜期低水151點 美期亞股跌
獲北京市委書記會見 匯控杜嘉祺：將繼續加大在京投資
美股假期休市 歐股普遍向下
昇世財富管理料年底管理資產規模可達50億美元
北水增持JS環球生活 減持鼎豐