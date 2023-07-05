活動中，學員通過學習操作清潔機械人，領略人工智能科技在商場中的應用及認識如何透過各種市場推廣和活動提升顧客的購物體驗；學員更即席透過恒隆地產手機應用程式參加尋寶遊戲贏取獎品。他們亦參觀山頂廣場内的主題館大富翁夢想世界及Go Museum浸沉式光影體驗展覽館。

參與活動的學員均表示獲益良多，並感謝恒隆地產的安排。友師黄思敏及學員林艷蓉則表示平日較少留意商場前線員工的工作，活動讓她們了解不同崗位的職責，對山頂廣場為顧客提供的服務印象深刻。

月前學員與友師亦到訪聖公會福利協會旗下社會企業 Joy Fusion，參加團隊建設活動，透過不同遊戲及交流，加深彼此的認識及默契，並了解社企如何為復康人士提供培訓和就業機會，提升復康人士的工作能力和自信心，推廣社會共融。

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