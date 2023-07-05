內地經濟復蘇近月放緩，中國股票自去年底重啟經濟以來的升幅有被抵消。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，在政府基建投放等政策幫助、經濟亦復常需時，下半年內地經濟料可重回軌道，而內地企業已在4、5月開始，自1年以來盈利有所修復，而目前估值水平再接近去年10月疫情防控最嚴重時的低位，預期MSCI中國指數下半年可有高單位數上升。
李智穎建議投資者可採取平衡配置，配置於重啟經濟利好的消費和互聯網行業，同時配置在派息率高的優質企業，如銀行、保險、公用事業，一旦不利市况亦有支持。
市場期待內地在7月政治局會議後，會推出大規模經濟刺激政策，不過李智穎認為推出如大規模政策如2008年規模的機會較低，而會是不同而具針對性的財政和貨幣政策。市場焦點落在提振房地產政策，李智穎指基於「住房不炒」的思路，預期只會放寬二線城市按揭利率和限購政策，改善房屋需求，但不會開放一線城市限制。不過以目前市場估值，已反映市場對大規模刺激政策期望不大。
人民幣匯率方面，瑞銀預期至今年底回升至6.9，明年上半年回升至6.7，財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管趙鳴然指出，匯率具體變化取決於內地經濟在未來6至9個月恢復，以及美國經濟同期放緩的速度，不過趨勢上人民幣將較現時走強。
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