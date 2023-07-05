6月的強積金總投資收益約為298億元，上半年累計總投資收益約達322億元。計入投資收益和6月份供款後，截至6月底，強積金總資產約為1.112萬億元，上半年增加605億元，成員平均賬戶結餘約為23.68萬元，較上月增加約7200元，上半年累計增加約1.29萬元。

當中，美國股票基金是過去1個月、3個月和上半年表現最佳的強積金資產類別。儘管6月表現反彈，香港及中國股票基金仍是上半年表現最差的強積金資產類別。此外，美國股票基金與香港及中國股票基金首半年的回報相差20.5%，是強積金有史以來最大的首半年差異。

積金評級主席叢川普 (Francis Chung)表示，香港及中國股市在今年第二季的表現令人失望，並在上半年成為強積金表現最差的資產類別。香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，市場佔有率21% 。2023年開始時，內地經濟一片樂觀，但這種樂觀情緒已被對增長放緩的擔憂取代。

叢川普續指，香港及中國股票基金表現不理想，突顯出選擇表現「最佳」的資產類別的困難，以及多元化投資的重要性。預設投資策略 (DIS) 的核心累積基金，繼續為強積金成員帶來穩定的回報。它永不會是表現最好的基金，但亦不會是最差的。大部分強積金成員來說，是一個明智的長遠投資選擇。

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