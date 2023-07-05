今年上半年由科技股帶動的美股跑贏大市，不過瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管趙鳴然預期下半年將會回調，雖然美國通脹明顯放緩，但距2%目標仍有距離，料至明年初才有機會減息，在貨幣政策上對美國經濟不會有很大的支持；在矽谷銀行破產後，美國信貸近期快速縮減，同時支持美國消費的居民超額儲蓄正在減少，未來6個月至12個月將明顯下行。
趙鳴然又指，近半年投資者隨市場情緒好轉加倉，美股股值明顯高於其他市場。下半年美國經濟自高位放緩，一旦出現壞消息將帶動資金獲利離場，轉往升勢較少而經濟改善中的新興市場，因此她看淡美國科技股下半年走勢，雖然不一定大幅回調，但不建議在現時高追。
瑞銀預期聯儲局未來兩次會議皆不會加息，全年而言趙鳴然指出如聯儲局所言，要按經濟數據決定，除了通脹回落幅度，亦要視乎非農就業數據有否快速下跌，決定是否有所需減息。不過即使如市場預期加息兩次，在聯儲局加息預期即將見頂下，至年底前10年期美債收益率將有較大幅下跌，債券價格上升帶動資本利得，而企業債現時可有5%至7%的收益率，因此該行較看好高投資級別債券。
其他報道
瑞銀：市場對內地大規模刺激預期不大 料MSCI中國指數下半年升高單位數
積金評級：強積金上半年人均賺6900元 中港股票為表現最差類別
永旺：第3間KOMEDA'S Coffee尖沙咀店上周開業 推3款限定刨冰