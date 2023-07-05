趙鳴然又指，近半年投資者隨市場情緒好轉加倉，美股股值明顯高於其他市場。下半年美國經濟自高位放緩，一旦出現壞消息將帶動資金獲利離場，轉往升勢較少而經濟改善中的新興市場，因此她看淡美國科技股下半年走勢，雖然不一定大幅回調，但不建議在現時高追。

瑞銀預期聯儲局未來兩次會議皆不會加息，全年而言趙鳴然指出如聯儲局所言，要按經濟數據決定，除了通脹回落幅度，亦要視乎非農就業數據有否快速下跌，決定是否有所需減息。不過即使如市場預期加息兩次，在聯儲局加息預期即將見頂下，至年底前10年期美債收益率將有較大幅下跌，債券價格上升帶動資本利得，而企業債現時可有5%至7%的收益率，因此該行較看好高投資級別債券。

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