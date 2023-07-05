moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀：美國科技股下半年料回調 不建議現價高追

今年上半年由科技股帶動的美股跑贏大市，不過瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管趙鳴然預期下半年將會回調，雖然美國通脹明顯放緩，但距2%目標仍有距離，料至明年初才有機會減息，在貨幣政策上對美國經濟不會有很大的支持；在矽谷銀行破產後，美國信貸近期快速縮減，同時支持美國消費的居民超額儲蓄正在減少，未來6個月至12個月將明顯下行。

趙鳴然又指，近半年投資者隨市場情緒好轉加倉，美股股值明顯高於其他市場。下半年美國經濟自高位放緩，一旦出現壞消息將帶動資金獲利離場，轉往升勢較少而經濟改善中的新興市場，因此她看淡美國科技股下半年走勢，雖然不一定大幅回調，但不建議在現時高追。

瑞銀預期聯儲局未來兩次會議皆不會加息，全年而言趙鳴然指出如聯儲局所言，要按經濟數據決定，除了通脹回落幅度，亦要視乎非農就業數據有否快速下跌，決定是否有所需減息。不過即使如市場預期加息兩次，在聯儲局加息預期即將見頂下，至年底前10年期美債收益率將有較大幅下跌，債券價格上升帶動資本利得，而企業債現時可有5%至7%的收益率，因此該行較看好高投資級別債券。

 

其他報道

瑞銀：市場對內地大規模刺激預期不大 料MSCI中國指數下半年升高單位數

信置首度獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數

積金評級：強積金上半年人均賺6900元 中港股票為表現最差類別

Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠

永旺：第3間KOMEDA'S Coffee尖沙咀店上周開業 推3款限定刨冰

【有片：淘寶圖】英鎊強利好匯豐 可候回吐吸納

新加坡調整對富豪家族辦公室的稅收優惠政策

【有片：埋身擊】比特幣以太幣反覆向上 可趁回吐低買