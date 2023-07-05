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羚邦趙小燕：正籌備Medialink Japan

羚邦（2230）主席、執行董事兼行政總裁趙小燕表示，將會在日本成立辦公室，正籌備Medialink Japan，而公司新5年計劃將於2024年公布。

趙小燕指近日已有同事到日本，團隊會在日本不斷壯大，基於公司成為小王子品牌在日本的總代理，為方便業務運作，將深化日本業務。她指現時日本職員只有兩個，預計未來在牌照業務方面，將聘請約預計會十多位職員，更形容日本是對知識產權產品（IP）很尊重及很明白的市場。

羚邦2023財政年度派息比率升至47%，去年則為40%。被問到羚邦未來派息情況時，羚邦財務總監馬正鋒表示，股息政策並沒有制訂概定比例的說法，派息要視乎公司財務狀況及前景，以及股東所期望的回報率。他指，派息情況要視乎業績表現，將盡可能地提供合理回報給予股東。

而動漫展將於7月底開始，趙小燕表示，動漫展攤位將增至10多個，集團投放動漫展攤位的成本將增加3成。她指往年會展有旅客車盛載旅客到動漫展，料香港開關後，將會有更多來自大灣區的遊客參與動漫展，預計動漫展銷售額可按年增長雙位數。

 

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