花旗發表研究報告，體育品牌Nike（美：NKE）於今年3至5月於大中華區的銷售額及EBIT表現強勁，按人民幣計分別按年升25%及約80%，表現強勁，加上品牌持續改善內地庫存，帶動國際品牌於中國市場表現復蘇。有見及另一體育品牌Adidas（德：ADS）的庫存有機會於下半年正常化，該行預料中國體育品牌（包括Fila）的毛利率將會受壓。
該行下調李寧（02331）及安踏（2020）今明兩年的盈利預測及目標價，安踏的明兩年盈利預測較市場預期分別低8%及11%；李寧盈利預測亦較市場預期低8%及10%。
該行預計，內地體育品牌股價將出現一定波動，直至7至8月公布上半年業績後，市場下調預期為止。花旗表示，對行業個股排序不變，分別為滔搏（6110）、李寧及安踏，均為「買入」評級；李寧及安踏目標價分別下調至62.7元及107.8元。
花旗表示，有信心滔搏可於2024年純利實現23%增長，集團為行業首選，目標價維持9.4元不變。
滔搏今日午後暫跌7.05%，報6.59元；安踏及李寧分別跌1%及4.9%。
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