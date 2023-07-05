該行下調李寧（02331）及安踏（2020）今明兩年的盈利預測及目標價，安踏的明兩年盈利預測較市場預期分別低8%及11%；李寧盈利預測亦較市場預期低8%及10%。

該行預計，內地體育品牌股價將出現一定波動，直至7至8月公布上半年業績後，市場下調預期為止。花旗表示，對行業個股排序不變，分別為滔搏（6110）、李寧及安踏，均為「買入」評級；李寧及安踏目標價分別下調至62.7元及107.8元。

花旗表示，有信心滔搏可於2024年純利實現23%增長，集團為行業首選，目標價維持9.4元不變。

滔搏今日午後暫跌7.05%，報6.59元；安踏及李寧分別跌1%及4.9%。

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