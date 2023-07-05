為促進澳門經濟適度多元發展，推動綜合度假休閒企業支持澳門文化和體育事業的發展，澳門政府即日起，建立文化及體育類項目計劃轉介機制。澳門文化和體育團體、企業或個人可透過提交項目計劃到指定收件郵箱，由文化局、體育局協助收集及轉介至綜合度假休閒企業，以供各企業基於自身商業考量及項目執行方向作考慮。
政府期望透過設立有關轉介機制，讓當地業界更多機會接觸不同的社會資源。
自即日起，澳門文化和體育團體可把其相關項目計劃，電郵資料至指定的非博彩電郵郵箱，提交資料建議要包含計劃目的、舉行日期時間、地點、活動預算、需要支援的項目和可行性及可操作性等相關內容。
文化局及體育局將協助轉介申請團體之資料至綜合度假休閒企業，由企業自主審理及回覆。倘若團體提交的資料未合符是項轉介機制的範圍，將不作轉介。
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