恒指今早低開60點，高位跌36點，低位跌320點，高低波幅283點。金融、非必需消費品、通訊服務、地產股推低大市。全市上升股份比例為18.92%，下跌為42.34%，無升跌為38.73%。

恒指收市跌305點或1.57%，報19110點，大市成交金額868億元，較上日增加14.26%，是7月3日897.36億元成交後最多；國指跌123點或1.87%，報6489點。恒生科技指數收報4016點，跌1.42%。

藍籌股成交金額314.07億元，佔大市成交36.18%；科指成份股成交金額134.69億元，佔大市成交15.51%；國指成份股成交金額271億元，佔大市成交31.22%。

24隻雙櫃台股，總成交0.89億元人民幣，相當於約0.96億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.98%，至85.8億元，佔大市成交9.87%。牛熊證成交金額36.11億元，增加1.91%；窩輪成交金額49.69億元，增加0.32%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、長實集團（1113）、聯想（0992）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，71隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升1.47%，收報117.1元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌8.46%，收報34.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報55.1元，升1.19%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.9元，跌4.52%。

恒指下試10天線(19090.61點)，失守20天線(19328.53點)。科指跌穿20天線(4007.4點)、100天線(4021.11點)。250天線(4022.02點)。

北水南下合計淨流入92.41億元，較上日增加1932.28%，淨流入金額是6月5日108.85億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入96.95億元，對上一次連續2日淨流入是6月13日。南水北上合計淨流出40.35億元人民幣，較上日增加106.98%，連續第2日流出，累計流出59.85億元。

午後消息股表現

花旗削李寧（2331）及安踏（2020）目標價，料內地體育用品股下半年毛利率受壓。李寧收報41.85元，跌4.89%。安踏（2020）收報83元，跌1.19%。滔搏（6110）收報6.6元，跌6.91%。

阿里巴巴（9988）馬雲訪問巴基斯坦，傳下站到訪烏茲別克。收報82.65元，跌1.61%。

羚邦（2230）趙小燕：正籌備Medialink Japan。收報0.182元，跌1.62%。

永旺（0984）：第3間KOMEDA'S Coffee尖沙咀店上周開業，推3款限定刨冰。收報0.83元，無升跌。

恒隆（0101）響應「共創明『Teen』計劃」，組織學員參與活動及了解社企服務。收報12.08元，跌0.82%。

完美醫療（1830）首間商場社區店首20日銷售合同達421萬。收報4.09元，升0.99%。

今早及隔晚消息股表現

獲北京市委書記會見，匯控（0005）杜嘉祺：將繼續加大在京投資。收報61.65元，跌0.96%。

美臻（1825）客戶申破產保護，欠款330萬美元。收報0.117元，跌0.85%。

友邦（1299）今日回購162萬股，涉資逾1.3億。收報80.4元，跌1.41%。

騰訊（0700）今斥4億回購119萬股。收報335.4元，跌1.12%。

萬科（2202）上月賣樓收入跌23%，新增開發項目僅一個。收報10.6元，升0.19%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌63%，碧桂園倒退逾五成。收報1.08元，跌0.92%。

融創（1918）本月26日聆訊尋求批准召開債權人重組會議。收報1.38元，跌3.5%。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，料中期盈利跌逾七成。收報0.61元，無升跌。

傳阿里巴巴（9988）研重組影視娛樂業務，阿里大文娛：不屬實。收報82.65元，跌1.61%。

卡撒天嬌（2223）發盈警料上半年錄最多1400萬虧損。收報0.37元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，新礦資源（1231）創上市新高，見1.95元，收報0.81元，升88.37%；中慶股份（1855）創上市新高，見17.28元，收報16.56元，升9.52%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見93.8元，收報93.4元，升2.52%；正味集團（2147）創上市新高，見1.27元，收報1.23元，升7.89%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見6.2元，收報5.72元，升4.76%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.84元，收報10.82元，升0.74%；聯想集團（80992）創上市新高，見7.99元，收報7.97元，升0.76%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見245元，收報242.8元，跌0.49%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1070.35元，收報1069.45元，跌0.04%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.62元，收報9.6元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1035元，收報1035元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.2元，收報101.2元，升0.15%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見529.55元，收報529.55元，升0.05%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.15元，收報161.15元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.5元，收報101.5元，升0.05%；藥師幫（9885）創上市新高，見25元，收報24.5元，升16.67%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.48元，跌4%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.76元，收報2.69元，跌2.54%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升6.67%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.24元，跌2.18%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.208元，收報0.208元，升6.67%；新創建集團（0659）創52周高，見8.92元，收報8.91元，無升跌；佐丹奴國際（0709）創52周高，見2.76元，收報2.69元，跌2.54%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.38元，收報1.37元，升0.74%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.84元，升2.44%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.232元，收報0.236元，跌5.6%；中國金融投資管理（0605）低見0.4元，收報0.45元，升7.14%；超大現代（0682）低見0.024元，收報0.026元，跌3.7%；中國鐵鈦（0893）低見0.06元，收報0.064元，升3.23%；蓮和醫療（0928）低見0.047元，收報0.049元，跌16.95%；泰凌醫藥（1011）低見0.045元，收報0.047元，跌4.08%；中原銀行（1216）低見0.37元，收報0.38元，跌3.8%；中國生態旅遊（1371）低見0.51元，收報0.58元，跌3.33%；基石控股（1592）低見0.061元，收報0.065元，跌5.8%；２１世紀教育（1598）低見0.232元，收報0.236元，跌5.6%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.52元，跌3.7%；兗煤（1171）低見12.04元，收報12.12元，跌18.84%；佳兆業健康（0876）低見0.025元，收報0.028元，無升跌；大中華控股（0021）低見0.076元，收報0.078元，升1.3%；凱聯國際酒店（0105）低見7.95元，收報7.95元，跌0.63%；新興光學（0125）低見0.68元，收報0.68元，跌4.23%；德祥地產（0199）低見0.79元，收報0.86元，升2.38%；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，無升跌；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；愛帝宮（0286）低見0.32元，收報0.33元，跌7.04%。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.255元，升121.74%；新礦資源（1231）創上市新高，見1.95元，收報0.81元，升88.37%；中國投資開發（0204）收報0.365元，升43.14%；王朝酒業（0828）收報0.3元，升28.21%；正道集團（1188）收報0.03元，升25%；景聯集團（1751）收報0.9元，升21.62%；中國金石（1380）創52周高，見1.45元，收報1.19元，升21.43%；MBV INTL（1957）收報0.475元，升20.25%；金奧國際（0009）收報0.018元，升20%；稀鎂科技（0601）收報0.149元，升19.2%。

下跌異動股，包括，智欣集團控股（2187）收報3.2元，跌53.22%；生活概念（8056）收報0.246元，跌29.71%；世紀集團國際（2113）收報0.097元，跌29.2%；太和控股（0718）收報0.034元，跌27.66%；加科思－Ｂ（1167）收報4.63元，跌25.32%；第一服務（2107）收報0.42元，跌23.64%；順龍控股（0361）收報0.05元，跌23.08%；大豐港（8310）收報0.142元，跌22.4%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.015元，跌21.05%。

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