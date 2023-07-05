擁國企背景的內房股遠洋集團（3377）深陷流動性風險多時，據彭博報導，遠洋在本周二向一些債權人表示，兩大主要股東中國人壽及大家人壽保險已向遠洋派出工作組，研究債務問題及整體風險化解方案。
而市場對具有國資背景的地產商遠洋集團的流動性擔憂加劇，公司境內外債券和股票周三下挫。遠洋多隻人民幣債券更曾跌停板，包括「18遠洋01」、「19遠洋02」、「19遠洋01」、「15遠洋05」、「21遠洋01」分別跌39.43%、35.24%、31.64%、17.71%、17%，另外「15遠洋03」及「21遠洋02」分別跌10.79%及8.79%。
上述的七隻人民幣債券「18遠洋01」、「19遠洋01」、「19遠洋02」、「15遠洋05」、「15遠洋03」、「21遠洋02」、「21遠洋01」均在昨日（7月4日）曾跌停。美元債方面，其票息6%、2024年到期的債券每一美元買價下跌至22美分，邁向去年11月以來最低。
在本港上市的遠洋股價今日再跌2.17%，收報0.45元，全日最低見0.44元。
據報，滙豐信用分析師Keith Chan將遠洋基本面建議評級從超配下調為低配，並取消對遠洋債券的買入建議，又預測遠洋在兩大股東中國人壽和大家保險的監督下將尋求全面債務重組，並將暫停償還離岸債務。
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