德勤發布2023年全球LGBT+工作包容報告，從性取向和性別認同方面，探討13個國家不同行業的5400多名的LGBT+。報告探討LGBT+人士在工作場所的經歷，包括僱主為進⼀步包容LGBT+而採取的措施及其對他們影響、LGBT+外出工作的舒適度以及他們經歷的不包容行為。
調查顯示工作場所的多樣性和LGBT+包容性會強烈影響職業決策，尤其是Z世代和千禧⼀代；有三成受訪者正尋找對LGBT+更包容的僱主，其中逾六成受訪者將組織內部對LGBT+包容性的承諾作為首要考慮因素。
Z世代和千禧一代的受訪者比X世代的受訪者更有可能在尋找工作時強調多樣性和包容性。
大多數受訪者重視能夠在工作中自由表達LGBT+身份，有六成受訪者認為能夠在工作中自由表達自己的性取向很重要；但只有60%的人願意與最親密的同事談論自己的性取向，僅有37%的人願意向直接經理公開自己的性取向或性別認同。
而有42%的人在工作環境中經歷過非包容性行為，其中大部分人認為是和他們性取向或性別認同有關。另外，有43%的受訪者不會向僱主報告他們的經歷，主要因為他們認為投訴不會得到認真對待或擔心舉報會使情況變得更糟。
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