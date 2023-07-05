高盛指，目前情況與2013至2015年周期相似，內銀在周期開始時會致力維持股息，可是當股息、資本及撥備三者無法平衡時，銀行會優先考慮資本及風險緩衝，股息目標會被放棄，料內銀會在2023至2025年面臨類似挑戰，以及重覆當年派息模式。由於內地地方債務的風險，以及信貸投資組合損失加大下，可能會削弱盈利增長，內銀或迎來進一步調整。

高盛將工行評級從「買入」降至「沽售」，目標價從4.98元降至3.55元，大減三成。農行評級亦由「中性」降至「沽售」，目標價降至2.45元。建行則維持「買入」評級，認為該行有更多地方政府債券，以節省資本和稅收，降低盈利風險。 交銀目標價亦降至3.88元，維持「沽售」評級。而郵儲行被高盛看好，認為其擁有領先同業的盈利前景及穩定的股息被低估，將目標價升至5.8元。

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