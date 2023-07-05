內銀早前受惠於「中特估」，加上內銀股股息高但估值低，股價一度飇升。不過，高盛發表最新報告指，內銀股的股息目標可能受到挑戰，料交通銀行（3328）要達到今年派息目標或有挑戰，同時將工商銀行（1398）及中國農業銀行（1288）下調評級。
高盛指，目前情況與2013至2015年周期相似，內銀在周期開始時會致力維持股息，可是當股息、資本及撥備三者無法平衡時，銀行會優先考慮資本及風險緩衝，股息目標會被放棄，料內銀會在2023至2025年面臨類似挑戰，以及重覆當年派息模式。由於內地地方債務的風險，以及信貸投資組合損失加大下，可能會削弱盈利增長，內銀或迎來進一步調整。
高盛將工行評級從「買入」降至「沽售」，目標價從4.98元降至3.55元，大減三成。農行評級亦由「中性」降至「沽售」，目標價降至2.45元。建行則維持「買入」評級，認為該行有更多地方政府債券，以節省資本和稅收，降低盈利風險。 交銀目標價亦降至3.88元，維持「沽售」評級。而郵儲行被高盛看好，認為其擁有領先同業的盈利前景及穩定的股息被低估，將目標價升至5.8元。
其他報道
全日沽空金額234億 比率升至26%破紀錄 盈富沽空增3.4倍
瑞銀：市場對內地大規模刺激預期不大 料MSCI中國指數下半年升高單位數
積金評級：強積金上半年人均賺6900元 中港股票為表現最差類別
永旺：第3間KOMEDA'S Coffee尖沙咀店上周開業 推3款限定刨冰