五月底，筆者寫文「美團樓市領先指數創新高」，提及美團旗下的外賣品牌Keeta攻港，據觀察起步只怕略為嫌慢，食肆紅、綠、黃三部外賣平台出單機最多呈6-3-1開或5-4-1開，未曾做到三分局面。資料顯示，此前Foodpanda在全港市佔率達到64%，Deliveroo則佔36%。

但就在此時，發生了一件影響本地網上外送市場的事件。競爭事務委員會於六月初公布，因應該會的調查，Foodpanda及Deliveroo戶戶送建議作出承諾，同意修訂與合作餐廳訂立的條文，包括對市佔率低於10%的平台，不會再執行獨家條文。

Foodpanda及Deliveroo所遭遇的調查，涉及它們要求餐廳簽訂獨家條款（與其他外賣平台合作者將被懲罰），並設立價格限制等，可能違反競爭條例，競委會於2022年初便曾呼籲業界提供資料。

事實上，近年競委會的工作開始引起更多公眾關注，連番「打老虎式」出招，例如控告前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程（1977）及其子公司安樂機電，涉嫌在冷氣工程上合謀定價，最終安樂機電承認責任同意支付1.5億元罰款，打破競委會成立以來最高罰款紀錄，惹來全城矚目。

上述案件目前仍未結束，競委會已起訴其他涉案公司；加上早前搜查香港仔漁市場，調查涉嫌合謀行為，競委會似乎有決心加強執法。

但筆者覺得更重要的，是監管機構似乎也明白，執法之餘也要提高防範違法意識的必要。例如近年競委會不吝由淺入深去教育大眾，由最初同樣較少人認識的圍標、合謀定價、瓜分市場，到近期的操控轉售價格，不只是一味執法打老虎。套用德意志帝國的「鐵血宰相」俾斯麥名言「糖粉麵包與皮鞭」（德語：Zuckerbrot und Peitsche，「變體」包括糖果與皮鞭、胡蘿蔔加大棒）：要做好整個鼓勵競爭的環境及氛圍，打老虎與公眾教育缺一不可。

現今商業社會，企業管治與有效競爭本是王道，同上市公司做刁時一樣，莫講是市民大眾、消費者受惠，如果放諸資本市場，包括保障上市公司的投資者，很多時也會因為更講求公平透明而得益。

舉例來說，競委會去年入稟起訴的粉狀味精供應商天廚，根據案情指出，天厨要求兩家分銷商銷售味精時，跟隨最低轉售價，並透過通知、提醒及警告，以確保分銷商不會以低於指定價格銷售。倘若天厨是上市公司，有投資的股民便很可能遭到波及。

事實上，有些上市公司，從事的行業定價透明度低，毛利率經常超乎常理地高，並大幅拋離行家，業務令人難以理解，筆者向來較少評論。例如近日看到一隻內地IPO，新聞標題是「毛利率超80%，凈利超8.47億元！醫美面膜第一股終於要IPO了」。但很快便有不同評論指出，「隨著其招股書公開，其碾壓友商的高毛利和高營銷費率，以及遠低於友商的研發費率，讓市場上充滿了對其醫用面膜的質疑。」如果事件發生在香港，可能又需要監管機構研究研究了。

久利生