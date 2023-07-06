道瓊斯工業平均指數收跌129點，跌幅0.38%，報34288點。標普500指數收跌8點，跌幅0.2%，報4446點。納斯達克綜合指數收跌25點，或0.19%，報13791點。

聯合健康跌1.39%，報471.22美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累43點，而波音升1.13%，報213.31元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報191.33元，跌0.58%，谷歌母公司Alphabet收市報121.75元，升1.54%，亞馬遜收市報130.38元，升0.12%，Facebook收市報294.37元，升2.91%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.73%，報457點。德國DAX指數收跌0.64%，報15937點；法國CAC 40指數跌0.81%，報7310點；英國富時100指數收跌1.04%，報7442點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.61%，報6655點。

美國2年期債息曾升最多0.35%，高見4.9529厘，是7月3日4.961厘後最高。收市報4.9445厘，是3月8日後收市新高，當日報5.0701厘。連升5日，累計升0.0087厘，對上一次連升5日是5月18日。

美國10年期債息曾升最多2.36%，是6月29日後最大升幅。高見3.9454厘，是3月9日4.015厘後最高。收市報3.9315厘，是3月8日後收市新高，當日報3.9913厘。連升3日，累計升0.077厘，對上一次連升3日是5月16日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至99.83基點，是6月28日98.26基點後最窄。收市報101.929基點，是6月28日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾窄至141.005基點，是6月13日139.265基點後最窄。收市報142.392基點，是4月3日後收市最窄。

道指曾跌最多0.56%，是6月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.88%。曾低見34226.98點，是6月29日33828.63點後最低。收市報34288.64點，是6月29日後收市新低，當日報34122.42點。

標指曾跌最多0.43%，是6月26日後最大跌幅，當日跌幅為0.47%。曾低見4436.61點，是6月30日4422.44點後最低。收市報4446.82點，是6月29日後收市新低，當日報4396.44點。

納指曾跌最多0.38%，是6月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.44%。曾低見13764.25點，是6月30日13716.16點後最低。收市報13791.65點，是6月30日後收市新低，當日報13787.92點。

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