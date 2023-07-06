會議紀要顯示，「幾乎所有參與者都認為按兵不動是合適或可以接受的，一些與會者暗示他們傾向於加息25基點，或者說他們本來可能支持類似的提議」。

Stifel Nicolaus & Co.首席經濟學家Lindsey Piegza表示，「鑒於之前聯儲局利率聲明說該決定得到所有委員一致通過，這次的會議紀要令人有點吃驚。顯然，他們內部存在意見分歧，一些官員明顯不太願意暫停一次升息」。

會議紀要還顯示，「幾乎所有」決策者都認為年內可能有必要進一步提高利率。支持加息的官員們認為，勞動力市場緊俏，而且幾乎沒有跡象顯示通脹率正在朝2%的目標回落。

會議紀要發布前，市場預計本月加息25個基點的機會率約為80%，預計今年晚些時候不會降息。發布後，本月加息機會率升至85%。

官員們表示，自2022年初以來，利率的快速上升讓他們有機會評估緊縮政策對經濟的影響。他們還在關注3月銀行業動盪引發的經濟溢出效應。

聯儲局內部研究人員為6月會議準備的經濟預測繼續假設，銀行進一步收緊信貸預計可能造成的影響將導致今年晚些時候經濟開始溫和衰退，之後會緩步復蘇。但會議紀要指出，「鑒於勞動力市場持續走強和消費者支出的韌性，聯儲局研究人員認為經濟也可能保持緩慢增長，避免經濟衰退和陷入輕度衰退的可能性基本相當」。

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