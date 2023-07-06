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港股ADR跌122點 夜期低水154點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌122點或0.65%，報18987點，即月恒指夜期跌64點，報18956點，夜期低水154點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.97%，折合報332.14元；阿里巴巴（9988）跌0.29%，折合報82.41元；美團（3690）跌1.1%，折合報123.14元；匯控（0005）升0.39%，折合報61.89元；建行（0939）跌0.36%，折合報4.98元。

道期現跌0.136%；標期現跌0.1%；納期現跌0.07%。日本東證指數現跌0.89%；韓國KOSPI指數現跌0.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.7%。

VIX指數隔晚升3.5%或0.48點，報14.18點。

紐油現升0.15%或0.1美元，報71.9美元；布油現跌0.02%或0.02美元，報76.63美元；金價現升0.08%或1.61美元，報1916.91美元；LME 銅期貨隔晚跌0.48%或40.5美元，報8319美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.9315厘。

今日焦點股份可留意：

共享集團（3344）最快今日公布業績。

華寶國際（0336）CFO蔡文霞被廉署拘捕，股份復牌。

廣汽（2238）6月銷售增12.7%至23.6萬輛，新能源車升4.3%。

彩生活（1778）去年多賺77%，已達成復牌指引今復牌。

信利國際（0732）半年營業額跌33%。

華晨汽車（1114）宣布再度派特別股息，每股最少0.96元。

長城汽車（2333）6月銷量按年升3.7%。

乘聯會：中國6月乘用車零售按年跌2%，新能源車升19%。

大新銀行（2356）及建行亞洲各申報受按雅生活1億股。

建業新生活（9983）大股東押股予淡馬錫，市值約22億。

銀娛（0027）：澳門銀河萊佛士將於8月16日試業。

高盛：料內銀達派息目標有挑戰，調低工行（1398）、農行（1288）等評級。

東方海外（0316）：第二季收入減62%，每箱平均收入跌63%。

小米（1810）第一款車型零部件已完成報價。

 

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