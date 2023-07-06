恒指今早低開269點或1.42%，報18840點，大市成交金額12億元；國指今早低開121點或1.88%，報6368點。恒生科技指數開市報3977點，跌0.98%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.61%，下跌為5.96%，無升跌為89.41%。
建行（0939）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、潤地（1109）貢獻恒指較多。
藍籌10隻升，53隻下跌，17隻無升跌。潤地（1109）升0.74%，報34元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌8.6%，報4.57元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，23隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報57元，升3.45%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.44元，跌3.69%。
恒指跌穿10天線(19052.81點)。科指下試10天線(3969.33點)，跌穿20天線(4010.21點)。
華寶國際（0336）CFO蔡文霞被廉署拘捕，股份復牌。開市報3.31元，跌8.31%。
廣汽（2238）6月銷售增12.7%至23.6萬輛，新能源車升4.3%。開市報4.9元，升0.2%。
彩生活（1778）去年多賺77%，已達成復牌指引今復牌。見52周低0.6元，開市報0.6元，跌3.23%。
信利國際（0732）半年營業額跌33%。開市報0.98元，無升跌。
華晨汽車（1114）宣布再度派特別股息，每股最少0.96元。開市報3.76元，升14.98%。
長城汽車（2333）6月銷量按年升3.7%。開市報9.4元，跌0.42%。
乘聯會：中國6月乘用車零售按年跌2%，新能源車升19%。吉利（0175）開市報9.87元，跌0.3%。比亞迪（1211）開市報262.2元，無升跌。華晨中國（1114）開市報3.76元，升14.98%。廣汽集團（2238）開市報4.9元，升0.2%。東風集團股份（0489）開市報3.68元，無升跌。長城汽車（2333）開市報9.4元，跌0.42%。北京汽車（1958）開市報2.03元，升1%。慶鈴汽車股份（1122）無成交，報0.73元。小鵬（9868）開市報57元，升3.45%。五菱（0305）無成交，報0.74元。理想汽車（2015）開市報140.3元，跌1.54%。蔚來（9866）開市報80元，升1.65%。零跑（9863）無成交，報45.8元。
大新銀行（2356）及建行亞洲各申報受按雅生活1億股。無成交，報5.72元。
建業新生活（9983）大股東押股予淡馬錫，市值約22億。無成交，報2.58元。
銀娛（0027）：澳門銀河萊佛士將於8月16日試業。開市報50.5元，跌0.69%。
高盛：料內銀達派息目標有挑戰，調低工行（1398）、農行（1288）等評級。工行開市報3.78元，跌8.03%。農行（1288）開市報3元，跌0.33%。交通銀行（3328）開市報4.55元，無升跌。建行（0939）開市報4.57元，跌8.6%。郵儲行（1658）開市報4.5元，升0.22%。
東方海外（0316）：第二季收入減62%，每箱平均收入跌63%。開市報116.2元，跌0.77%。
小米（1810）第一款車型零部件已完成報價。開市報11元，跌1.08%。
破頂股包括，百福控股（1488）創52周高，見1.31元，開市報1.31元，升1.55%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；帝王實業控股（2940）無成交，報0.54元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；中國供應鏈產業（3708）創52周高，見0.144元，開市報0.144元，升0.7%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。
創52周低，包括，力量發展（1277）低見0.45元，開市報0.45元，跌7.22%。
異動股
上升異動股，包括，華晨中國（1114）開市報3.76元，升14.98%；海藍控股（2278）開市報4.11元，升14.8%；瑩嵐集團（1162）開市報0.193元，升13.53%；INTL GENIUS（0033）開市報10.38元，升11.73%；金輝（0137）開市報0.85元，升10.39%；新礦資源（1231）開市報0.88元，升8.64%；大陸航空科技控股（0232）開市報0.096元，升6.67%；達力集團（0029）開市報11.5元，升6.48%；思考樂教育（1769）開市報1.32元，升6.45%。
下跌異動股，包括，建行（0939）開市報4.57元，跌8.6%；華寶國際（0336）開市報3.31元，跌8.31%；工行（1398）開市報3.78元，跌8.03%；域高國際控股（1621）開市報0.082元，跌7.87%；中國銀行（3988）開市報2.87元，跌7.42%。
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