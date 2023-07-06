恒指今早低開269點或1.42%，報18840點，大市成交金額12億元；國指今早低開121點或1.88%，報6368點。恒生科技指數開市報3977點，跌0.98%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.61%，下跌為5.96%，無升跌為89.41%。