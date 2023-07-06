moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開269點 跌穿10天線 科指跌0.98%跌穿20天線

恒指今早低開269點或1.42%，報18840點，大市成交金額12億元；國指今早低開121點或1.88%，報6368點。恒生科技指數開市報3977點，跌0.98%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.61%，下跌為5.96%，無升跌為89.41%。

建行（0939）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，53隻下跌，17隻無升跌。潤地（1109）升0.74%，報34元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌8.6%，報4.57元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，23隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報57元，升3.45%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.44元，跌3.69%。

恒指跌穿10天線(19052.81點)。科指下試10天線(3969.33點)，跌穿20天線(4010.21點)。

華寶國際（0336）CFO蔡文霞被廉署拘捕，股份復牌。開市報3.31元，跌8.31%。

廣汽（2238）6月銷售增12.7%至23.6萬輛，新能源車升4.3%。開市報4.9元，升0.2%。

彩生活（1778）去年多賺77%，已達成復牌指引今復牌。見52周低0.6元，開市報0.6元，跌3.23%。

信利國際（0732）半年營業額跌33%。開市報0.98元，無升跌。

華晨汽車（1114）宣布再度派特別股息，每股最少0.96元。開市報3.76元，升14.98%。

長城汽車（2333）6月銷量按年升3.7%。開市報9.4元，跌0.42%。

乘聯會：中國6月乘用車零售按年跌2%，新能源車升19%。吉利（0175）開市報9.87元，跌0.3%。比亞迪（1211）開市報262.2元，無升跌。華晨中國（1114）開市報3.76元，升14.98%。廣汽集團（2238）開市報4.9元，升0.2%。東風集團股份（0489）開市報3.68元，無升跌。長城汽車（2333）開市報9.4元，跌0.42%。北京汽車（1958）開市報2.03元，升1%。慶鈴汽車股份（1122）無成交，報0.73元。小鵬（9868）開市報57元，升3.45%。五菱（0305）無成交，報0.74元。理想汽車（2015）開市報140.3元，跌1.54%。蔚來（9866）開市報80元，升1.65%。零跑（9863）無成交，報45.8元。

大新銀行（2356）及建行亞洲各申報受按雅生活1億股。無成交，報5.72元。

建業新生活（9983）大股東押股予淡馬錫，市值約22億。無成交，報2.58元。

銀娛（0027）：澳門銀河萊佛士將於8月16日試業。開市報50.5元，跌0.69%。

高盛：料內銀達派息目標有挑戰，調低工行（1398）、農行（1288）等評級。工行開市報3.78元，跌8.03%。農行（1288）開市報3元，跌0.33%。交通銀行（3328）開市報4.55元，無升跌。建行（0939）開市報4.57元，跌8.6%。郵儲行（1658）開市報4.5元，升0.22%。

東方海外（0316）：第二季收入減62%，每箱平均收入跌63%。開市報116.2元，跌0.77%。

小米（1810）第一款車型零部件已完成報價。開市報11元，跌1.08%。

破頂股表現

破頂股包括，百福控股（1488）創52周高，見1.31元，開市報1.31元，升1.55%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；帝王實業控股（2940）無成交，報0.54元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；中國供應鏈產業（3708）創52周高，見0.144元，開市報0.144元，升0.7%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。

破底股方面

創52周低，包括，力量發展（1277）低見0.45元，開市報0.45元，跌7.22%。

異動股

上升異動股，包括，華晨中國（1114）開市報3.76元，升14.98%；海藍控股（2278）開市報4.11元，升14.8%；瑩嵐集團（1162）開市報0.193元，升13.53%；INTL GENIUS（0033）開市報10.38元，升11.73%；金輝（0137）開市報0.85元，升10.39%；新礦資源（1231）開市報0.88元，升8.64%；大陸航空科技控股（0232）開市報0.096元，升6.67%；達力集團（0029）開市報11.5元，升6.48%；思考樂教育（1769）開市報1.32元，升6.45%。

下跌異動股，包括，建行（0939）開市報4.57元，跌8.6%；華寶國際（0336）開市報3.31元，跌8.31%；工行（1398）開市報3.78元，跌8.03%；域高國際控股（1621）開市報0.082元，跌7.87%；中國銀行（3988）開市報2.87元，跌7.42%。

其他報道

美國擬夏季確定限制中國使用雲計算服務

港股ADR跌122點 夜期低水154點 美期亞股跌

聯儲局會議紀要暗示本月將重啟加息 道指跌129點

大灣區GBA專題：內地支付寶綁港信用卡 手續費可達5%

北水增持JS環球生活 減持盈富