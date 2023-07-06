此次為朱克伯格自2012年1月以來發布的第一條帖文。此前，朱克伯格在Threads上發帖文指出，應該有一個超過10億用戶的公共對話應用。Twitter有機會做到這一點，但沒有把握住。希望我們能做到。」

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