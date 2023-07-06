港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升7.73點子至5.04405%，是6月26日後最高，當日報5.04649%。
港元現報7.8179元升值46點子，曾貶值最多8點子，報7.8233元，亦曾升值最多69點子，報7.8156元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.93點子至5.41429%；1星期HIBOR升14.32點子至5.1731%；2星期HIBOR升11.3點子至5.13304%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.48點子至5.04685%；6個月期HIBOR升5.84點子至5.05696%；12個月期HIBOR升6.3點子至5.06964%。
美元指數現報103.393升值0.02點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.25688%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3281%，連續10日擴闊，利差是2023年6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。
對上一次連續10日擴闊，是2023年4月04日，當日利差報-1.868%。
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