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恒指見3個月最大跌幅 半日跌587點 雙櫃台股成交額增 北水續流入

聯儲局會議紀要強化本月加息前景令投資者風險偏好降溫，美債息升、美期跌幅加大至逾0.3%，亞股向下，另一方面，人民幣中間價雖調強，但開市後反覆，半日已重反貶值，港股愈跌愈多，恒指創逾3個月最大跌幅，國指則創半年最大跌幅。北水第三日流入，而24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，已超過昨日的0.89億元人民幣。

恒指今早低開269點，高位跌137點，低位跌606點，高低波幅469點。金融、通訊服務、非必需消費品、地產股推低大市。全市上升股份比例為10.88%，下跌為41.59%，無升跌為47.51%。

恒指半日跌587點或3.08%，報18522點，大市成交金額530億元；國指跌230點或3.55%，報6259點。恒生科技指數收報3921點，跌2.36%。

藍籌股成交金額221.37億元，佔大市成交41.76%；科指成份股成交金額100.89億元，佔大市成交19.03%；國指成份股成交金額186.99億元，佔大市成交35.28%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.13億港元，佔大市成交的0.21%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.59%，至99.18億元，佔大市成交18.68%。牛熊證成交金額46.85億元，增加29.74%；窩輪成交金額52.33億元，增加5.3%。

建行（0939）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。東方海外（0316）、翰森製藥（3692）、新世界發展（0017）貢獻恒指較多。

藍籌0隻升，80隻下跌，0隻無升跌。比亞迪（1211）跌0.15%，收報261.8元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌10.8%，收報4.46元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報24.6元，升1.65%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報9.94元，跌8.3%。

恒指跌穿10天線(19021.02點)。科指跌穿10天線(3963.77點)、20天線(4007.43點)，下試50天線(3901.96點)。

北水南下合計淨流入21.06億元，較上日減少77.21%，連續第3日流入，累計流入118.01億元，對上一次連續3日淨流入是6月14日。南水北上合計淨流出0.09億元人民幣，較上日減少99.78%，連續第3日流出，累計流出59.93億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.17%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.53%。低見18503.73點，是6月1日18190.27點後最低。

科指曾跌最多2.52%，是6月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.89%。低見3915.26點，是6月30日3888.11點後最低。

國指曾跌最多3.66%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.97%。低見6252.29點，是6月1日6136.93點後最低。

華寶國際（0336）CFO蔡文霞被廉署拘捕，股份復牌。收報3.18元，跌11.91%。

廣汽（2238）6月銷售增12.7%至23.6萬輛，新能源車升4.3%。收報4.84元，跌1.02%。

彩生活（1778）去年多賺77%，已達成復牌指引今復牌。創52周高，見0.83元，見52周低0.56元，收報0.58元，跌6.45%。

信利國際（0732）半年營業額跌33%。收報0.94元，跌4.08%。

華晨汽車（1114）宣布再度派特別股息，每股最少0.96元。收報3.69元，升12.84%。

長城汽車（2333）6月銷量按年升3.7%。收報9.27元，跌1.8%。

乘聯會：中國6月乘用車零售按年跌2%，新能源車升19%。吉利（0175）收報9.77元，跌1.31%。比亞迪（1211）收報261.8元，跌0.15%。華晨中國（1114）收報3.69元，升12.84%。廣汽集團（2238）收報4.84元，跌1.02%。東風集團股份（0489）收報3.64元，跌1.09%。長城汽車（2333）收報9.27元，跌1.8%。北京汽車（1958）收報1.98元，跌1.49%。慶鈴汽車股份（1122）見52周低0.73元，收報0.73元，無升跌。小鵬（9868）收報55.9元，升1.45%。五菱（0305）收報0.72元，跌2.7%。理想汽車（2015）收報138.8元，跌2.6%。蔚來（9866）收報77.15元，跌1.97%。零跑（9863）收報45.15元，跌1.42%。

大新銀行（2356）及建行亞洲各申報受按雅生活1億股。收報5.63元，跌1.57%。

建業新生活（9983）大股東押股予淡馬錫，市值約22億。收報2.53元，跌1.94%。

銀娛（0027）：澳門銀河萊佛士將於8月16日試業。收報49.8元，跌2.06%。

高盛：料內銀達派息目標有挑戰，調低工行（1398）、農行（1288）等評級。工行收報3.69元，跌10.22%。農行（1288）收報2.95元，跌1.99%。交通銀行（3328）收報4.48元，跌1.54%。建行（0939）收報4.46元，跌10.8%。郵儲行（1658）收報4.46元，跌0.67%。

東方海外（0316）：第二季收入減62%，每箱平均收入跌63%。收報112.3元，跌4.1%。

小米（1810）第一款車型零部件已完成報價。收報11.06元，跌0.54%。

破頂股表現

破頂股包括，馬可數字科技（1942）創上市新高，見94元，收報93.95元，升0.59%；正味集團（2147）創上市新高，見1.33元，收報1.3元，升5.69%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.92元，收報10.8元，跌0.18%；聯想集團（80992）創上市新高，見8.19元，收報7.93元，跌0.5%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見245.2元，收報245.2元，升0.99%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.58元，收報10.3元，無升跌；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1070.5元，收報1070.5元，升0.1%；藥師幫（9885）創上市新高，見25.65元，收報24.1元，跌1.63%；彩生活（1778）創52周高，見0.83元，見52周低0.56元，收報0.58元，跌6.45%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.221元，收報0.218元，升4.81%；中視金橋（0623）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升3.23%；新創建集團（0659）創52周高，見8.92元，收報8.91元，無升跌；國際娛樂（1009）創52周高，見1.02元，收報0.98元，無升跌；中國金石（1380）創52周高，見1.73元，收報1.64元，升37.82%；鴻福堂（1446）創52周高，見0.355元，收報0.29元，升3.57%；百福控股（1488）創52周高，見1.31元，收報1.28元，跌0.78%；LHN（1730）創52周高，見2.03元，收報2.01元，升0.5%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.064元，收報0.07元，無升跌；海螺創業（0586）低見9.44元，收報9.46元，跌3.86%；中國智慧能源（1004）低見0.022元，收報0.023元，跌8%；中原銀行（1216）低見0.355元，收報0.355元，跌6.58%；ＴＡＴＡ健康（1255）低見0.43元，收報0.475元，無升跌；常達控股（1433）低見0.044元，收報0.044元，跌2.22%；基石控股（1592）低見0.056元，收報0.062元，跌4.62%；景瑞控股（1862）低見0.064元，收報0.07元，無升跌；中國中免（1880）低見104.5元，收報104.5元，跌2.79%；弘陽服務（1971）低見0.51元，收報0.55元，跌6.78%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，希望教育（1765）低見0.485元，收報0.49元，跌5.77%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.73元，收報0.73元，無升跌；嘉里物流（0636）低見8.65元，收報8.65元，跌4.42%；中遠海發（2866）低見0.88元，收報0.89元，跌8.25%；中銀香港（2388）低見22.25元，收報22.25元，跌2.41%；領展（0823）低見42.95元，收報43.15元，跌1.15%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；兗煤（1171）低見11.94元，收報11.94元，跌1.49%；海螺（0914）低見19.96元，收報20.05元，跌2.2%；港通控股（0032）低見8.3元，收報8.3元，跌0.6%。

異動股

上升異動股，包括，智欣集團控股（2187）收報5.81元，升81.56%；中國金石（1380）創52周高，見1.73元，收報1.64元，升37.82%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.5元，升28.21%；帝國金融集團（8029）收報0.16元，升22.14%；天利控股集團（0117）收報0.455元，升19.74%；萬星控股（8093）收報0.175元，升17.45%；北亞策略（8080）收報0.35元，升16.67%；麥迪森控股（8057）收報0.335元，升15.52%；山東墨龍（0568）收報2.98元，升15.5%；天彩控股（3882）收報1.45元，升14.17%；興利（香港）控股（0396）收報0.125元，升13.64%。

下跌異動股，包括，凱順控股（8203）見52周低0.125元，收報0.125元，跌29.78%；盛源控股（0851）收報0.201元，跌22.69%；中聯發展控股（0264）見52周低0.5元，收報0.51元，跌19.05%；中國數字視頻（8280）收報0.035元，跌18.6%；智昇集團控股（8370）收報0.045元，跌16.67%；亞勢備份（8290）收報0.017元，跌15%；實力建業（0519）收報0.078元，跌14.29%；綠心集團（0094）收報0.055元，跌14.06%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.25元，跌13.79%；王朝酒業（0828）收報0.26元，跌13.33%；星光文化（1159）收報0.425元，跌13.27%。

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