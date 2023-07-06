花旗指香港上半年消費復蘇強勁，惟貿易持續疲弱，呈「K」型經濟復蘇，相信將繼續存在，但下半年在基數效應和科技周期觸底反彈的支撐下，貿易或有所改善，預期香港全年經濟增長4.5%。
花旗集團大中華區經濟師雷智顏表示，香港政府需加快提升運力，尤其運輸和航空業，以免流失客源。她認為政府正積極開拓中東和內地市場，有助擴展貿易客源。另指外勞輸入政策有助緩和勞動人口短缺情況，但要盡快擴展至不同行業範疇。同時，她指下半年政府將加強與離岸合作伙伴和大灣區城市的互聯互通，並尋找更多大型基建計劃和大灣區合作細節。
至於加息，雷智顏認為美國聯儲局今年7月及9月將各加息25點子，而香港亦會跟隨，但不會緊貼美國加息速度。她指，隨美國第四季經濟面臨衰退壓力，料聯儲局明年第一季將減息75點子。由於仍存於加息周期，她認為本港銀行同業拆息（HIBOR）尚未見頂，最優惠利率亦會走高，故調低本港下半年樓價至6%。
股票市場方面，花旗集團中國股票策略師劉顯達預計，恒生指數波動範圍與上半年相若，維持18000至22000點水平。同時，他認為A股價值更具吸引，尤其交通運輸、電動車等相關股份，指有內地政策支持，以及上述行業的產量和成本控制較好。
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