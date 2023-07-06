文章日期：2023年7月6日 15:13
滬深三大指數午後繼續下挫，連跌兩日。滬指午後續弱，最低見3199點，收報3205點，跌17點或0.54%，成交額3208億元人民幣(下同)。
深證成指同樣低收，報10968點，跌60點或0.55%，成交額4989億元，兩市合共成交額8197億元。
創板指以近全日低位收市，報2192點，跌20點或0.91%。
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