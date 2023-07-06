澳門初級法院的司法變賣網頁顯示，將仍在服刑的賭廳集團龍頭太陽城集團前主席周焯華及相關的大得利集團一系列資產變賣，共涉及5項商業單位及31個車位，全部均位於澳門氹仔美副將馬路珍珠圍，全部物業開出底價共逾5.93億澳門元。當局給予的截標時間是今年9月11日下午，變賣時間是在今年9月12日下午。變賣將以密封形式進行。是次變賣的請求執行人為余麗雲。
周焯華案及數名被告已經在在1月19日被判刑，各被告要向政府賠償65.22億澳門元，另要向5間博彩企業賠償21.51億澳門元，周焯華本人則被判18年監禁。周焯華等人及檢察院則已經就初級法院的判決結果，提出上訴。
澳門的商業登記資料顯示，大得利集團主要從事投資房地產業務，公司成員包括周焯華及李素茵，資本額為10萬澳門元。另資料顯示，是次被法院拍賣的物業，位於現有英皇娛樂酒店（0296）經營的澳門盛世酒店傍邊。
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