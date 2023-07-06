澳門初級法院的司法變賣網頁顯示，將仍在服刑的賭廳集團龍頭太陽城集團前主席周焯華及相關的大得利集團一系列資產變賣，共涉及5項商業單位及31個車位，全部均位於澳門氹仔美副將馬路珍珠圍，全部物業開出底價共逾5.93億澳門元。當局給予的截標時間是今年9月11日下午，變賣時間是在今年9月12日下午。變賣將以密封形式進行。是次變賣的請求執行人為余麗雲。