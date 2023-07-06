恒指今早低開269點，高位跌137點，低位跌627點，高低波幅490點。金融、通訊服務、非必需消費品、地產股推低大市。全市上升股份比例為16.42%，下跌為44.94%，無升跌為38.63%。

恒指收市跌577點或3.02%，報18533點，大市成交金額972億元，較上日增加11.97%，是6月21日981.72億元成交後最多；國指跌221點或3.41%，報6268點。恒生科技指數收報3948點，跌1.69%。

藍籌股成交金額481.64億元，佔大市成交49.55%；科指成份股成交金額221.24億元，佔大市成交22.76%；國指成份股成交金額402.79億元，佔大市成交41.43%。

24隻雙櫃台股，總成交1.86億元人民幣，相當於約2.01億港元，佔大市成交的0.21%。多過上日的總成交0.89億元人民幣，近108.9%。

窩輪及牛熊證成交金額增加31.93%，至113.21億元，佔大市成交11.63%。牛熊證成交金額55.1億元，增加52.56%；窩輪成交金額58.11億元，增加16.94%。

建行（0939）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。小米（1810）、比亞迪（1211）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，78隻下跌，0隻無升跌。小米（1810）升0.18%，收報11.14元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌11.4%，收報4.43元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報57.6元，升4.54%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10元，跌7.75%。

恒指跌穿10天線(19022.08點)。科指跌穿10天線(3966.5點)、20天線(4008.79點)，下試50天線(3902.51點)。

北水南下合計淨流入32.28億元，較上日減少65.07%，連續第3日流入，累計流入129.23億元，對上一次連續3日淨流入是6月14日。南水北上合計淨流出13.44億元人民幣，較上日減少66.69%，連續第3日流出，累計流出73.28億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.28%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.53%。今曾低見18483.08點，是6月1日18190.27點後最低。收市報18533.05點，是6月1日後收市新低，當日報18216.91點。連跌2日，累計跌882.63點，對上一次連跌2日是6月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月20日。

科指曾跌最多2.69%，是6月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.89%。今曾低見3908.62點，是6月30日3888.11點後最低。收市報3948.82點，是6月30日後收市新低，當日報3911.31點。連跌2日，累計跌125.6點，對上一次連跌2日是6月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月30日。

國指曾跌最多3.8%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.97%。今曾低見6243.03點，是6月1日6136.93點後最低。今日收市報6268.53點，是6月1日後收市新低，當日報6149.64點。

現報6268.53元，跌3.41%連跌2日，累計跌344.87點，對上一次連跌2日是6月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月20日。

午後消息股表現

完美醫療（1830）主席288萬增持股份 月內第二次。收報4.1元，升0.24%。

阿里（9988）將與浙江省簽協議 合作發展AI、數字經濟。收報81.5元，跌1.39%。

綠城中國（3900）上月賣樓收入跌近五成。收報7.48元，跌1.71%。

今早及隔晚消息股表現

華寶國際（0336）CFO蔡文霞被廉署拘捕，股份復牌。收報3.15元，跌12.74%。

廣汽（2238）6月銷售增12.7%至23.6萬輛，新能源車升4.3%。收報4.88元，跌0.2%。

彩生活（1778）去年多賺77%，已達成復牌指引今復牌。創52周高，見0.83元，見52周低0.5元，收報0.53元，跌14.52%。

信利國際（0732）半年營業額跌33%。收報0.95元，跌3.06%。

華晨汽車（1114）宣布再度派特別股息，每股最少0.96元。收報3.76元，升14.98%。

長城汽車（2333）6月銷量按年升3.7%。收報9.41元，跌0.32%。

乘聯會：中國6月乘用車零售按年跌2%，新能源車升19%。吉利（0175）收報9.78元，跌1.21%。比亞迪（1211）收報262.4元，升0.08%。華晨中國（1114）收報3.76元，升14.98%。廣汽集團（2238）收報4.88元，跌0.2%。東風集團股份（0489）收報3.67元，跌0.27%。長城汽車（2333）收報9.41元，跌0.32%。北京汽車（1958）收報1.99元，跌1%。慶鈴汽車股份（1122）見52周低0.73元，收報0.75元，升2.74%。小鵬（9868）收報57.6元，升4.54%。五菱（0305）收報0.72元，跌2.7%。理想汽車（2015）收報139.6元，跌2.04%。蔚來（9866）收報78.2元，跌0.64%。零跑（9863）收報46元，升0.44%。

大新銀行（2356）及建行亞洲各申報受按雅生活1億股。收報5.65元，跌1.22%。

建業新生活（9983）大股東押股予淡馬錫，市值約22億。收報2.55元，跌1.16%。

銀娛（0027）：澳門銀河萊佛士將於8月16日試業。收報49.95元，跌1.77%。

高盛：料內銀達派息目標有挑戰，調低工行（1398）、農行（1288）等評級。工行收報3.66元，跌10.95%。農行（1288）收報2.92元，跌2.99%。交通銀行（3328）收報4.46元，跌1.98%。建行（0939）收報4.43元，跌11.4%。郵儲行（1658）收報4.41元，跌1.78%。

東方海外（0316）：第二季收入減62%，每箱平均收入跌63%。收報112.4元，跌4.01%。

小米（1810）第一款車型零部件已完成報價。收報11.14元，升0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見17.42元，收報17.42元，升5.19%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見94.25元，收報94.25元，升0.91%；正味集團（2147）創上市新高，見1.33元，收報1.3元，升5.69%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.92元，收報10.8元，跌0.18%；聯想集團（80992）創上市新高，見8.19元，收報7.83元，跌1.76%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見245.2元，收報243.6元，升0.33%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.58元，收報10.32元，升0.19%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1070.5元，收報1070.5元，升0.1%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見529.65元，收報529.65元，升0.02%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.05元，收報109.05元，升0.14%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見992.55元，收報992.55元，升0.2%；藥師幫（9885）創上市新高，見25.65元，收報22.65元，跌7.55%；彩生活（1778）創52周高，見0.83元，見52周低0.5元，收報0.53元，跌14.52%；伊泰（3948）創52周高，見17.36元，收報17.36元，升0.93%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.221元，收報0.218元，升4.81%；中視金橋（0623）創52周高，見0.99元，收報0.97元，升4.3%；新創建集團（0659）創52周高，見8.98元，收報8.97元，升0.67%；國際娛樂（1009）創52周高，見1.02元，收報0.99元，升1.02%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；永義國際（1218）創52周高，見4.4元，收報4.4元，無升跌；中國金石（1380）創52周高，見1.73元，收報0.59元，跌50.42%；鴻福堂（1446）創52周高，見0.355元，收報0.29元，升3.57%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見1.42元，收報1.48元，升1.37%；景瑞（1862）低見0.064元，收報0.069元，跌1.43%；世紀建業（0079）低見0.062元，收報0.082元，升20.59%；海螺創業（0586）低見9.44元，收報9.59元，跌2.54%；豐盛控股（0607）低見0.047元，收報0.049元，跌5.77%；安域亞洲（0645）低見0.151元，收報0.152元，跌13.14%；中國智慧能源（1004）低見0.022元，收報0.024元，跌4%；中原銀行（1216）低見0.35元，收報0.36元，跌5.26%；ＴＡＴＡ健康（1255）低見0.43元，收報0.475元，無升跌；西王特鋼（1266）低見0.026元，收報0.028元，無升跌。

75隻股份創52周低，其中十隻包括，希望教育（1765）低見0.485元，收報0.51元，跌1.92%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.73元，收報0.75元，升2.74%；嘉里物流（0636）低見8.65元，收報8.69元，跌3.98%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.88元，跌9.28%；中銀香港（2388）低見22.25元，收報22.35元，跌1.97%；領展（0823）低見42.95元，收報43.25元，跌0.92%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；兗煤（1171）低見11.88元，收報11.92元，跌1.65%；海螺（0914）低見19.96元，收報20.15元，跌1.71%；港通控股（0032）低見8.29元，收報8.29元，跌0.72%。

異動股

上升異動股，包括，智欣集團控股（2187）收報5.5元，升71.88%；恆新豐控股（1920）收報0.037元，升27.59%；MBV INTL（1957）創52周高，見0.59元，收報0.59元，升24.21%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.48元，升23.08%；棠記控股（8305）創52周高，見0.064元，收報0.058元，升20.83%；世紀建業（0079）創上市新低，見0.062元，收報0.082元，升20.59%；江山控股（0295）收報0.049元，升19.51%；中安控股集團（8462）收報0.07元，升18.64%；世紀金花（0162）收報0.134元，升17.54%；萬星控股（8093）收報0.175元，升17.45%。

下跌異動股，包括，中國金石（1380）創52周高，見1.73元，收報0.59元，跌50.42%；凱順控股（8203）見52周低0.119元，收報0.121元，跌32.02%；QPL INT'L（0243）見52周低0.151元，收報0.158元，跌29.15%；辰興發展（2286）收報0.365元，跌22.34%；盛源控股（0851）收報0.21元，跌19.23%；實力建業（0519）收報0.075元，跌17.58%；亞洲電視控股（0707）收報0.039元，跌17.02%；中國蜀塔（8623）收報0.05元，跌16.67%；中國數字視頻（8280）收報0.036元，跌16.28%；加科思－Ｂ（1167）收報3.89元，跌15.98%；中薇金融（0245）收報0.037元，跌15.91%。

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