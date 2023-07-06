整體來看，上半年房地產政策環境仍處於寬鬆期，首季中央、監管部門頻繁表態並落地具體舉措「防風險」、「促需求」，各地政策出台頻次亦保持穩定。第二季以來，各地政策頻次明顯減少。

目前多數城市房地產調控政策已基本取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市場下行趨勢，隨著二季度市場持續轉弱，下半年政策加力預期增強。短期來看，預計需求端政策仍將降低購房門檻和購房成本放在首位，核心一二線城市政策有望適度糾偏，「一區一策」、結合生育政策等或是重要方向，如信貸方面優化「認房又認貸」、降低首付比例、降低房貸利率等，針對改善性住房需求的信貸政策有望加力。

此外，優化限購範圍、降低交易稅費等也存在較大空間，「房票」安置或成為更多城市支持房地產市場發展的舉措之一。企業端政策仍將側重緩解房地產企業的資金壓力、防控風險上，對房企的金融支持措施有望繼續落地。另外，「保交樓」資金和配套舉措也有望進一步跟進，穩定市場預期。

中指院又預計，今年全年銷售面積13億平米左右，開工、投資持續下行。二季度以來，全國房地產市場明顯降溫，購房者觀望情緒加重。當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房爛尾的擔心仍較明顯等依然是關鍵影響因素，這些因素能否好轉以及政策優化力度的大小直接影響著下半年房地產市場走勢。

該院預計核心二線繼續放鬆調控政策，市場活躍度有望保持，普通二線以及三四線城市市場恢復需要更長時間。

該院預計，市場在經歷了「大起大落」後，預計「十四五」後半程，市場將逐漸回歸常態。若剔除2021年商品住宅銷售的15.7億平方米和2022年的11.5億平方米，未來兩年商品住宅銷售規模年均在12億平方米以下。

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