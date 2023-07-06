由7月11日開始，香港快運（HK Express）將會送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票予通常居住於香港人士，數量有限，先到先得。旅客可以由香港國際機場出發，乘搭直航航班到訪亞洲多個城市。有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，不包括相關稅項、附加費及其他收費。
活動時間由7月11日至24日。免費機票旅遊期限由今年8月1日至2024年5月31日，旅客須於2024年5月31日完成旅程。免費機票的出發地或目的地皆不可更改。
旅客可以由香港國際機場出發，乘搭直航航班到訪亞洲19個城市，包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、 清邁、峴港、芽莊、台北、台中、高雄的來回機票。
1. 在活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。
2. 選擇心儀航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。
3. 加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。
4. 完成訂單後，將收到行程確認電郵。
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