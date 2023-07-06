羅兵咸永道表示，有關調查範圍、程序及結果將作為羅兵咸永道執行2022年審核所依賴的重要審核證據，包括對公司遵守法律法規的情況進行評估。但截至今日，羅兵咸永道尚未接獲所要求的相關資料，亦尚未接獲調查進展或結果，故此無法按照公司要求完成2022年審核的時間表。

於今年6月2日，羅兵咸永道獲悉董事會建議其辭任核數師職務。鑑於上述情況，且羅兵咸永道與公司未能就完成2022年審核的時間表達成共識，羅兵咸永道同意辭任核數師職務。

該公司又宣布，委任立信德豪為公司新核數師。該公司股

MI能源股份繼續停牌。

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